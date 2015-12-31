Порошенко приказал проверить своих подчиненных и начнет с секретаря

29 декабря Президент Украины Петр Порошенко распорядился назначить люстрационную проверку некоторых назначенных им чиновников.

Как сообщается на сайте главы государства, люстрационная проверка в отношении указанных лиц начнется с 15 июня 2016 года.

"Провести с 15 июня 2016 года проверку достоверности сведений в отношении применения запретов, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти", в отношении таких должностных и служебных лиц, которые занимают должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Украины", — сообщается в документе.

Под люстрационную проверку попадет пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, а также помощники, уполномоченные и советники президента, постоянный представитель президента в АР Крым и его заместители, руководитель секретариата Национальной трехсторонней социально-экономической совета и председатель Национальной службы посредничества и примирения, говорится в сообщении.

Напомним, Конституционный Суд отложил на неопределенное время рассмотрение конституционности норм закона "Об очищении власти (люстрации)".

Ранее сообщалось, что в Украине в рамках реализации закона "Об очищении власти" прошли люстрацию 760 человек, а около 80 тыс. действующих чиновников еще проходят проверку.

Видео: ТСН