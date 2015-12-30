На время выборов Порошенко хочет развернуть на Донбассе миссию Евросоюза

В ходе телефонной беседы Президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина глава украинского государства предложил развернуть на временное оккупированной территории Донбасса специальную миссию Евросоюза по соблюдению мира.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

"Для поддержания порядка и обеспечения безопасности во время избирательного процесса Президент Украины предложил развернуть на территории оккупированных районов Донбасса специальную миссию Евросоюза по соблюдению мира в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что террористические организации ДНР и ЛНР намерены "реинтегрироваться" в состав Украины, несмотря на обвинения в адрес украинской стороны в невыполнении ряда пунктов Минских соглашений.

Фото: Пресс-служба Президента Украины.