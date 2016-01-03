Боевики почти соблюдали "полную тишину" на Донбассе: 6 раз обстреляли позиции сил АТО

В течение дня, 3 января, в зоне проведения антитеррористической операции отмечается значительное уменьшение вооруженных провокаций со стороны боевиков. С начала суток боевики лишь 6 раз нарушали режим "полной тишины" на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе Опытного боевики трижды обстреляли позиции украинских воинов из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В первой половине дня с автоматического станкового гранатомета бандиты били в сторону наших воинов у Новгородского, что неподалеку от Горловки. Вскоре тот же опорный пункт силовиков прицельно обстрелял вражеский снайпер.

Ранее в щтабе АТО сообщали, что за прошедшие сутки преступники 20 раз пытались спровоцировать наших защитников на открытие огня в ответ. Каждый раз безрезультатно.