У Захарченко заигрались в мировую политику: хотят отстранить Олланда от власти

Самозваный "Комитет народного совета ДНР по внешней политике и международным связям" решил направить депутатам Национального собрания Франции обращение о применении к президенту Франции Франсуа Олланду ст. 68 Конституции Франции (о смещении президента Франции при невыполнении им своих обязанностей).

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

В частности, в ДНР додумались обвинить Олланда в несоблюдении пунктов "Соглашения об урегулировании кризиса в Украине" от 21 февраля 2014 года, подписанного тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и представителями, в т.ч., французской стороны при посредничестве представителей Евросоюза (руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Э.Фурнье).

Напомним, 21 февраля Янукович и лидеры оппозиции — Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок — подписали антикризисное соглашение, после чего Янукович сбежал из Украины.