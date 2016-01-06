В рождественском поздравлении Порошенко напомнил о поражении "проклятого восточного царя Ирода"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал семейного тепла, уюта, благословенной рождественской звезды и вкусной кутьи.

Об этом говорится в поздравлении, размещенном в Facebook главы государства.

Как говорится в поздравлении Президента Украины, "испокон веков Рождество было одним из самых главных праздников нашего народа. В начале года, когда день снова побеждает ночь и света становится снова больше, чем тьмы, глубоко символично отмечать рождение Иисуса Христа. Ведь он сказал: "Я — Свет для мира. И кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни".

"Придя в мир, Христос даровал нам надежду — надежду на победу даже над смертью. Надежду на победу над злом. Надежду на справедливость, которая столь важна для Украины в это время непростых испытаний, переживаемых нашей страной", — говорится в поздравлении.

И Рождество Христово, по словам Порошенко, это еще и огромное наследие сугубо украинских обычаев. "В наших колядках и вертепах говорит сама душа украинского народа. В этих по-настоящему искренних и истинно народных текстах мы славим Новорожденного и желаем друг другу счастья", — отметил Президент.

"Тайна рождения Иисуса Христа для нас, людей, - большое чудо. Оно убеждает, что добро обязательно победит зло. Сколько проклятый восточный царь Ирод ни бесновался, ничего у него не получилось", — отметил Порошенко.

"Мы обязательно победим, как завещал нам апостол Павел: "Облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды на спасение!". Желаю всем семейного тепла и уюта, благословенной рождественской звезды, вкусной кутьи", — сказал Порошенко.

"Особенно поздравляю украинских воинов, которые стоят сегодня на защите Отечества. Как святая Церковь духовно защищает нас с небес, так наше героическое войско бережет нас на земле", — добавил он.

"Прошу у маленького Иисуса больших перемен к лучшему в нашей Украине! Для всей Украины и для каждого украинца. Святой вечер на порог — светлого Рождества для всех! Пусть рекою счастье льется, пусть добро в семье ведется! Пусть между вами согласие будет, пусть Иисус вас не забудет! Христос родился! Славим Его!", — сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и обратился к народу с традиционным приветствием.

Видео: Петро Порошенко.