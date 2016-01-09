"Вас кто-то приглашал?": Эрдоган обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал действия России в Сирии, и обвинил страну в том, что она отправила войска на территорию Украины.

Об этом он сообщил после того, как на тренировочной базе в Ираке турецких военных атаковали террористы Исламского государства, пишет ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на данные APA.

В то же время глава государства подчеркнул, что в Сирии РФ не борется против боевиков.

"Россия говорит, что ее войска в Сирии, потому что их пригласило сирийское правительство", — отметил Эрдоган.

При этом президент добавил, что сирийское правительство нелегитимное. "Тогда почему вы оправили войска в Грузию? Потому что вас приглашали? Вы отправили войска в Украину, потому что вас кто-то приглашал?", — cказал президент.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация на территории Сирии поддерживает тиранию президента этой страны — Башара Асада. Ознакомиться с его мнением можно здесь.