"Кураторы" закручивают гайки боевикам ДНР: требуют укрепить дисциплину и беречь технику

В террористической "Донецкой народной республики" были проведены "сборы командно-руководящего состава" в "1-м армейском корпусе ДНР".

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, доведено "категорическое требование" военного руководства ДНР об "укреплении воинской дисциплины" и повышении боеспособности подчинённых подразделений за счёт грамотного и эффективного использования имеющихся ресурсов и предметов материально-технического снабжения.

В ходе сборов рассматривался также вопрос "о неоправданном выходе из строя техники и вооружения" и итогах перевода техники на режим зимней эксплуатации, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в банде ДНР "Дизель" бунтуют танкисты из-за вспышки эпидемии.