Генерал СБУ о "зачистках" главарей боевиков: Кремль рубит головы самым неуправляемым

Последние "зачистки" главарей банд боевиков на Донбассе вызваны попыткой Кремля приструнить наиболее неуправляемых и ортодоксальных боевиков.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"Я более чем уверен, что сейчас речь идет об уголовных разборках. Банды, которые собрались на оккупированной части Донбасса со всей России, без стрельбы и грабежей просто не могут существовать, это — в их природе. Ведь на Донбасс отправилось множество бывших осужденных, заключенных и бандитов. Они же выходят из-под контроля, представляя угрозу минимуму той стабильности, которая существует. Они посягают на имущество людей и интересы руководителей сепаратистских образований. Поскольку "сил внутренней безопасности" ЛНР и ДНР на них не хватает (ведь там сохраняется клановое противостояние), приходится прибегать к помощи правоохранителей из России — чтобы убрать наиболее ортодоксальных бандитов", — заметил генерал-лейтенант.

Военный эксперт не верит, что это происходит в результате каких-то договоренностей, уступок или Минских соглашений. "Если бы Путин принял решение, покаявшись и извинившись, отступить от Украины, то результаты были бы совершенно другими. Однако кто-то выдает желаемое за действительное или попадается на российскую информационную удочку (ведь российская информационная война против Украины ведется весьма квалифицированно): российские СМИ "перекрашивают" и показывают происходящее так, как выгодно российскому руководству — мол, они большие гуманисты, идут навстречу Украине. Однако это не соответствует действительности", — подчеркнул экс-замглавы СБУ.

По его словам, непослушные боевики не представляют угрозу непосредственно Кремлю. "Однако неуправляемость боевиков и отсутствие организованных боевых действий порождают бандитизм и бесконтрольность. И чтобы удерживать ситуацию под контролем, России приходится периодически рубить головы наиболее неуправляемым и ортодоксальным боевикам. И это делается практически с первого дня оккупации Донбасса", — резюмировал Александр Скипальский.

Напомним: по словам волонтера, координатора проекта "Стоп Террор" Семена Кабакаева, в течение месяца мы увидим еще ликвидации ключевых сепаратистов и заигравшихся наемников.