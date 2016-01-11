В Киев прилетел новый переговорщик от России по Донбассу Грызлов

На прилет Грызлова может указывать и спецрейс из России, который сегодня прилетел в Киев.
В Киев прибыл новый представитель России в трехсторонний контактной группе относительно урегулирования ситуации на Донбассе Борис Грызлов.
Эту информацию в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". подтвердили ТСН.
Об официальных целях Грызлова в украинской столице не сообщается. Переговорщиков относительно Донбасса в Минске были готовы принять уже 12-13 января.
На прилет Грызлова может указывать и спецрейс из Российской Федерации, который сегодня прилетел в Киев.
Самолет сфотографировали пользователи Сети, а информация онлайн-трекера полетов flightradar24 говорит, что спецрейс из Москвы приземлился в Киеве около 11:20.
#Russian Special Flight Squadron Tu-204-300 RA-64057 #RSD88 landed in #Kiev at 09:19 today https://t.co/drQvvppqcu pic.twitter.com/2FbbIvnJol— Ukraine Right Now (@UkraineRightNow) 11 января 2016
Как известно, после введения санкций в отношении закрытия неба для России, рейсов из РФ в Украину не наблюдалось. Так же давно с визитами в украинскую столицу не приезжали российские чиновники, пишет издание.
Только что в Борисполе сел самолет России. Может кто-нибудь знает зачем?)Опубликовано Юлией Ковальчук 11 января 2016 г.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил экс-министра МВД Бориса Грызлова переговорщиком в Минске в конце прошлого года. У Порошенко заверили, что кого бы не выставила Россия на переговорах, позиция Украины не изменится. Правда, эксперты этого оптимизма не разделяют – они видят в назначении Грызлова переход к прямому контролю российской стороной оккупированной части Донбасса.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что назначение Грызлова полномочным представителем РФ повысит уровень представительства России в контактной группе по Украине.