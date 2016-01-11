В Киев прилетел новый переговорщик от России по Донбассу Грызлов

В Киев прибыл новый представитель России в трехсторонний контактной группе относительно урегулирования ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

Эту информацию в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". подтвердили ТСН.

Об официальных целях Грызлова в украинской столице не сообщается. Переговорщиков относительно Донбасса в Минске были готовы принять уже 12-13 января.

На прилет Грызлова может указывать и спецрейс из Российской Федерации, который сегодня прилетел в Киев.

Самолет сфотографировали пользователи Сети, а информация онлайн-трекера полетов flightradar24 говорит, что спецрейс из Москвы приземлился в Киеве около 11:20.

Как известно, после введения санкций в отношении закрытия неба для России, рейсов из РФ в Украину не наблюдалось. Так же давно с визитами в украинскую столицу не приезжали российские чиновники, пишет издание.

Только что в Борисполе сел самолет России. Может кто-нибудь знает зачем?) Опубликовано Юлией Ковальчук 11 января 2016 г.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил экс-министра МВД Бориса Грызлова переговорщиком в Минске в конце прошлого года. У Порошенко заверили, что кого бы не выставила Россия на переговорах, позиция Украины не изменится. Правда, эксперты этого оптимизма не разделяют – они видят в назначении Грызлова переход к прямому контролю российской стороной оккупированной части Донбасса.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что назначение Грызлова полномочным представителем РФ повысит уровень представительства России в контактной группе по Украине.