Безсмертный: заявления Путина о Конституции Украины — полный абсурд и правовая никчемность

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный считает, что заявление президента России Владимира Путина о необходимости включения в Конституцию Украины на постоянной основе закона об особом порядке осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса является попыткой дестабилизировать ситуацию по всей стране.

Об этом Безсмертный заявил в комментарии УНИАН.

Говоря о Минском процессе и о позиции Путина, которые в данном случае озвученные Путиным в интервью немецкому изданию Bild, Безсмертный отметил, что ничего нового не услышал.

"То, что сказано в этом интервью, я слышал каждый раз, появляясь на переговорах в политической подгруппе (в Минске)", — сказал представитель Украины в политической подгруппе.

При этом он отметил, что на такие заявления есть очень простой ответ с украинской стороны.

"Это дело украинского народа — определять конституционный режим и уполномоченного им на то органа — Верховной Рады Украины. И ни один регион, ни одна страна не вправе диктовать, что украинскому народу и уполномоченному на то органа делать с Конституцией, и в каком содержании ее принимать", — подчеркнул Безсмертный.

Вместе с тем он заявил, что, если обратить внимание на мнение уважаемых экспертов по конституционному праву в мире, то они скажут, что "основная задача любой Конституции — это стабильность, создание стабильного политического режима".

"Исходя из этой ключевого тезиса о назначении Конституции, сказанное Путиным является полным абсурдом и правовой никчемностью. Потому что оно закладывает по существу основы для постоянной дестабилизации внутри Украины", — подчеркнул представитель Украины в политической подгруппе.

По словам Безсмертного, "на ключевом событии, которое произошло по решению "нормандской четверки", а это была берлинская конференция, в которой принимали участие известные европейские конституционалисты ... было совершенно четко сказано о том, что это дело украинского народа и парламента как уполномоченного органа".

Представитель Украины в контексте назначения Конституции к необходимости стабильности также отнес территориальную целостность и права человека.

"В этом отношении Украина полностью выполняет требования Минских договоренностей, поэтому в данном случае сказанное Путиным — оно полностью противоречит, во-первых, тому, что сделано с украинской стороны, и тому, что планируется сделать. Это собственная трактовка Кремлем Минских договоренностей", — подчеркнул Безсмертный.

Отвечая на вопрос, можно ли слова Путина понимать как отказ РФ возвратить Украине контроль над границей, Безсмертный сказал, что "с точки, скажем, пожеланий Кремля, я бы с вами согласился, что где-то в подтексте там звучит и выглядит как некий шантаж - или вы это сделаете ... то вы тогда получите ... ".

При этом он отметил, что речь идет о политической воле.

"Это уже политическая воля выбирать тот или иной вариант, и это еще больше доказывает, что требования определенного интегрирования в Конституции соответствующих норм не является попыткой стабилизировать ситуацию и разрешить конфликт, а наоборот - распространить эту дестабилизацию на всю территорию Украины", — сказал Безсмертный.

В то же время он отметил, что это не означает, что такой тезис противоречит Минскому формату.

"Скорее всего, это тактический прием с использованием определенной интерпретации договоренностей", — считает Безсмертный.

Напомним, ранее эксперт предсказал скорый крах режима в России: Путин дает задний ход.