Нардеп удивлен: в Конституции ликвидируется термин "село" и вводится термин "поселение"

В Конституции ликвидируется термин "село" и вводится термин "поселение".

Об этом заявил народный депутат Николай Томенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Последний аргумент, имел дискуссию с преподавателями, коллегами по университету, я переведу свое учебное пособие по истории конституционного права, я вообще удивился, я что-то пропустил. В Конституции у нас ликвидируется термин "село" и вводится термин "поселение". Для меня это неожиданность, потому что это чисто российская терминология, это в документах России, городское и сельское поселение. (Изменения в Конституции, — ред.) которые будут голосоваться — будет термин "община".

Термин "община" в принципе украинский термин, и Грушевский, и Драгоманов его использовали. Община будет состоять из поселения, почему придумали это поселение, для меня это неожиданность. В украинском языке "поселения" — это военные поселения Аркачеева или выселение в Сибирь.

Идеологически слово "село" и "город" являются фундаментальными для украинского мышления, для украинской культуры. Зачем придумали это "поселение"? Это мелочи, но это говорит о, по моему мнению, не системности привлечения специалистов разного уровня к проекту Конституции. Я как ученый, не только как политик, гражданин, я не могу голосовать за Конституцию, которая так не научно выписана. Я считаю, что надо собраться, проанализировать и сделать текст, за который будет не стыдно", — заявил он.

Напомним, 25 ноября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

22 декабря парламент направила его в Конституционный суд Украины. 12 января КСУ начнет рассмотрение обращения парламента о предоставлении заключения относительно конституционности законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части правосудия.

Венецианская комиссия утвердила Меморандум о соответствии проекта изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) окончательному выводу комиссии.

Ожидается, что судебная реформа будет предполагать полную перезагрузку существующей судебной системы, создав трехзвенную систему судов. Согласно этой системе, львиную долю дел будут рассматривать местные суды. Вторым звеном определены апелляционные суды, третьим — Верховный суд. Кроме того, по словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ожидается увольнение 9 тыс. судей.