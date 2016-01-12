В Киеве Порошенко встречался с Грызловым — СМИ

Представитель России Борис Грызлов прибыл в украинскую столицу по личному приглашению Президента Петра Порошенко.

Именно поэтому для его самолета был оперативно обеспечен воздушный коридор и разрешение на посадку, сообщил источник ZN.UA.

Целью этой встречи было обсуждение главных пунктов в отношениях Москвы с Киевом. По данным источника, Грызлов получил санкцию Владимира Путина на этот разговор.

Встреча Порошенко с Грызловым началась после возвращения Президента из Тернополя, которое произошло примерно в 22:00. Закончилась встреча, по данным источника, в час ночи, после чего Грызлов отбыл в аэропорт и в два часа ночи вылетел из "Борисполя". Источник также известил, что одной из тем переговоров были конституционные изменения, которые должны быть внесены на голосование украинского парламента до конца текущей сессии.

Недавно президент России Владимир Путин в интервью изданию Bild обвинял украинские власти в невыполнении пункта Минских соглашений о внесении изменений в Конституцию Украины.

Ранее в МИД уверяли, что российский представитель прибыл для переговоров с украинским представителем в Трехсторонней группе по разрешению конфликта в Донбассе Леонидом Кучмой. Однако с ним Грызлов встретится завтра в Минске в рамках работы Трехсторонней группы. Поэтому не понятно, зачем нужна дополнительная встреча представителя Москвы с Кучмой.

Напомним, ранее политолог заявил, что визит в Киев Бориса Грызлова, нового представителя России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе — это попытка Москвы апеллировать не только к политическому руководству страны, но и к населению Украины.