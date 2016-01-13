В разведке рассказали, на каких направлениях в зоне АТО боевики усиливали банды

Террористы размещают "запрещенное" оружие на Мариупольском направлении, отметили в Минобороны.
В течение минувших суток в зоне АТО боевики занимались усилением своих передовых банд на Новоайдарском, Славянском и Донецком направлениях.
Об этом сообщили в ГУ разведки Министерства обороны Украины.
В ведомстве уточнили, что террористы также доукомплектовывали свои "подразделения".
"Усилия противника были сосредоточены на… скрытом размещении запрещенного Минскими договоренностями вооружения и военной техники на Мариупольском направлении", — отметили разведчики.
По их данным, еще враг занимался "ведением разведки сил АТО, поддержкой войск в готовности к немедленному задействованию и повышению их боеспособности".
Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменное запрещенное Минскими соглашениями вооружение.