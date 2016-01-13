Разведка США: "партия войны" уходит из Кремля, что приблизит окончание конфликта на Донбассе

В 2016 году в России большое влияние получит "партия мира", так как "партия войны" в Кремле будет терять свое влияние, а на политическую сцену могут выйти новые игроки, которые смогут изменить агрессивные планы нынешних руководителей России, а это, в свою очередь, может приблизить время окончания войны на Донбассе.

Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

Кремль испытывает финансовые трудности и вынужден сокращать военные расходы. Российским министерствам и ведомствам дано указание сократить свои расходы на 10%. Это связано с экономическим кризисом в РФ, который вызван снижением цен на нефть, отмечают эксперты.

Как отмечается в отчете, поскольку руководство РФ вынуждено было согласиться с предложением Министерства финансов о сокращении "военного бюджета", важную роль в смене сил в Кремле, по словам американских аналитиков, сыграет личность экс-министра финансов Алексея Кудрина.

"В последнее время все больше распространяются слухи, что Кудрин ввернется в правительство. Многие россияне и представители Запада считают его одним из немногих трезвомыслящих финансовых специалистов в РФ. После ухода с поста министра финансов, Кудрин работал с неправительственными организациями, продвигающими идеи гражданского общества и прав человека. Получив поддержку многих, Алексей Кудрин привлек внимание к своей персоне также призывами к проведению в России досрочных президентских выборов.

С июня 2015 года ходят слухи о том, что он может стать новым премьер-министром России или даже попытается участвовать в президентских выборах. Сам Кудрин отрицает наличие у него таких амбициозных целей и говорит, что предпочел бы играть более тактическую роль в правительстве страны", - говорится в докладе "частного ЦРУ".

По мнению американских аналитиков, если президент РФ Владимир Путин согласится на возвращение Алексея Кудрина в правительство, то в России ожидается ряд значительных экономических реформ. Помимо сокращения расходов на оборонный сектор Кудрин может выступить за приватизацию государственных компаний и предприятий.

В Stratfor также отмечают, что помимо падающих цен на нефть, не последнюю роль в этом сыграет внутреннее противостояние между ФСБ, ГРУ и Службой внешней разведки, которое обострилось после смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна.

"Сложное экономическое положение в государстве сделает более насущным вопрос проведения реформ в России. Это повысит политический вес "партии мира". Ее представители выступают за сокращение военных расходов РФ, уменьшение вовлеченности страны в международные конфликты и проведение важных экономических изменений в России. С учетом того, что частные американские разведчики не исключат возвращения в большую политику Алексея Кудрина, это может пойти на пользу не только РФ, но и Украине.

Дело в том, что Кудрин неоднократно высказывался о пагубности влияния на российскую экономику западных санкций, введенных в отношении Москвы за ее агрессию на территории Украины. Поскольку отмена этих ограничительных мер возможна только в случае прекращения войны на Донбассе, это дает надежду на большую сговорчивость российских властей", — говорится в отчете Stratfor.

Напомним, Ээс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что уход Путин с поста президента РФ ничего не изменит для Украины, поскольку "кукловоды" в стране останутся те же.