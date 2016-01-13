Разведка США: "партия войны" уходит из Кремля, что приблизит окончание конфликта на Донбассе

13 января 2016, 15:53

Возвращения в большую политику Кудрина, это может пойти на пользу не только РФ, но и Украине.

В 2016 году в России большое влияние получит "партия мира", так как "партия войны" в Кремле будет терять свое влияние, а на политическую сцену могут выйти новые игроки, которые смогут изменить агрессивные планы нынешних руководителей России, а это, в свою очередь, может приблизить время окончания войны на Донбассе.

Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

Кремль испытывает финансовые трудности и вынужден сокращать военные расходы. Российским министерствам и ведомствам дано указание сократить свои расходы на 10%. Это связано с экономическим кризисом в РФ, который вызван снижением цен на нефть, отмечают эксперты.

Как отмечается в отчете, поскольку руководство РФ вынуждено было согласиться с предложением Министерства финансов о сокращении "военного бюджета", важную роль в смене сил в Кремле, по словам американских аналитиков, сыграет личность экс-министра финансов Алексея Кудрина.

"В последнее время все больше распространяются слухи, что Кудрин ввернется в правительство. Многие россияне и представители Запада считают его одним из немногих трезвомыслящих финансовых специалистов в РФ. После ухода с поста министра финансов, Кудрин работал с неправительственными организациями, продвигающими идеи гражданского общества и прав человека. Получив поддержку многих, Алексей Кудрин привлек внимание к своей персоне также призывами к проведению в России досрочных президентских выборов.

С июня 2015 года ходят слухи о том, что он может стать новым премьер-министром России или даже попытается участвовать в президентских выборах. Сам Кудрин отрицает наличие у него таких амбициозных целей и говорит, что предпочел бы играть более тактическую роль в правительстве страны", - говорится в докладе  "частного ЦРУ".

По мнению американских аналитиков, если президент РФ Владимир Путин согласится на возвращение Алексея Кудрина в правительство, то в России ожидается ряд значительных экономических реформ. Помимо сокращения расходов на оборонный сектор Кудрин может выступить за приватизацию государственных компаний и предприятий.

В Stratfor также отмечают, что помимо падающих цен на нефть, не последнюю роль в этом сыграет внутреннее противостояние между ФСБ, ГРУ и Службой внешней разведки, которое обострилось после смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна.

"Сложное экономическое положение в государстве сделает более насущным вопрос проведения реформ в России. Это повысит политический вес "партии мира". Ее представители выступают за сокращение военных расходов РФ, уменьшение вовлеченности страны в международные конфликты и проведение важных экономических изменений в России. С учетом того, что частные американские разведчики не исключат возвращения в большую политику Алексея Кудрина, это может пойти на пользу не только РФ, но и Украине.

Дело в том, что Кудрин неоднократно высказывался о пагубности влияния на российскую экономику западных санкций, введенных в отношении Москвы за ее агрессию на территории Украины. Поскольку отмена этих ограничительных мер возможна только в случае прекращения войны на Донбассе, это дает надежду на большую сговорчивость российских властей", — говорится в отчете Stratfor.

Напомним, Ээс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что уход Путин с поста президента РФ ничего не изменит для Украины, поскольку "кукловоды" в стране останутся те же.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина США разведка экономика кризис Кудрин Stratfor аналитики
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Лауреат Нобелевской премии родом из Украины попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять