Порошенко назвал цель санкций против России

Сегодня, 14 января, президент Петр Порошенко заявил, что Украина и страны Запада должны продолжать санкции против России, которая по-прежнему не возвращает Крым и продолжает вооруженную агрессию на Донбассе.

Об этом он рассказал во время большой пресс-конференции.

"Мы не намерены торговать санкциями против Российской Федерации. Наша цель — восстановить территориальную целостность Украины!", — заметил глава украинского государства.

"Мы подчеркиваем: санкции не могут быть сняты, пока все пункты Минских соглашений не будут выполнены!", — сделал особое ударение украинский президент.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, как Украина намерена вернуть Крым и Донбасс.