В ОБСЕ заявили, что боевики могут забыть о специальном статусе Донбасса

Террористы на востоке Украины не должны питать иллюзий относительно получения особого статуса Донбасса, и Россия должна повлиять на них в этом вопросе.

Об этом заявил действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает УНИАН.

Об этом Штайнмайер сказал сегодня в Вене на пресс-конференции после специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ - первого под эгидой немецкого председательства в ОБСЕ в 2016 году.

"На последней встрече на уровне министров иностранных дел мы — немцы и французы — четко заявили, что продолжаем рассчитывать на то, что Россия использует свое влияние на сепаратистов, чтобы гарантировать отвод вооружение, что миссия ОБСЕ получит возможность выполнять свои задачи и будет иметь условия, чтобы проверить, что вооружение на самом деле было отведено, что у сепаратистов нет ожиданий, которые не могут быть выполнены, относительно специального статуса Донбасса. Для этого нам нужно, чтобы Украина выполняла свои обязательства и продолжила создание законных оснований для проведения законных местных выборов (в Луганской и Донецкой областях)", — сказал он.

Штайнмайер подчеркнул, что ждет от сторон конфликта "готовности и желания видеть Минские договоренности фундаментом для мер, которые необходимо выполнить".

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что хочет восстановить суверенитет Украины над Донбассом уже в 2016 году.