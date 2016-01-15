Обозреватель "расшифровал" разговор Обамы с Путиным: не в твоем положении, Володья, торговаться и выдвигать условия

15 января 2016, 10:28

Хозяин Белого дома дает Кремлю второй шанс, пишет Олег Пономарь.

Олег Пономарь

На фоне все более дешевеющей нефти и продления пакетов санкций Запада против России нужно ожидать массированной информационной атаки о том, что президент РФ Владимир Путин "всех переиграл".

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Программа по контролю за иранской ядерной программой продвигается успешно и через неделю-другую с Ирана могут начать снимать западные санкции. А это значит, что "Больше нефти хорошей и разной и главное — дешевой на мировом рынке", — пишет политический эксперт.

По его словам, трактовка событий о "мягкой капитуляции" Путина, которая началась с сентября, когда спала интенсивность боевых действий на Донбассе, получает всё больше подтверждений. И похоже, что к весне мы будем иметь более-менее ясную и оптимистическую картину по Донбассу, который возвращается в Украину.

"Конечно, предвижу элементы большой информационной атаки типа "Путин опять всех переиграл и Украина пошла на условия Москвы по прекращению войны". Но на такие тезисы я бы приводил такие аргументы:

а) нефть по 30, а будет еще дешевле с выходом на рынок Ирана;

б) США перед НГ ввели 5-й, а ЕС продлили до лета 3-й Пакет санкций против России. Зачем? Если нефть дешевеет и санкции почти похоронили росс. экономику — зачем соглашаться на условия Путина?;

в) США полностью контролируют процесс потому что Барак позвонил Путину после! визита Грызлова в Киев;

г) Штаты оказали помощи Украине (финансовой и военной) после Майдана на пару млрд долл. МВФ и др. западные фин. институты активно вливают в Украину деньги. Долги наши реструктуризовали, а МВФ даже изменил свои правила ради Украины. Наша армия при помощи НАТО возродилась из пепла и т.д.", — перечисляет обозреватель.

"Зачем Западу в условиях катастрофического экономического положения России на фоне далее падающей нефти вдруг от всего этого отказаться и заканчивать войну на условиях просящего снять санкции? — делает вывод политолог. — Нет в этом ни логики ни одного здравого аргумента".

По мнению Пономаря, что разговор Барака с Путиным после поездки Грызлова в Киев был таким:

"— Привет, Володья. Как дела? Слышал — нефть по 29 и Иран уже на низком старте?

— Та да... Плохо это... А еще и ваши санкции с ЕС... Плохо это для росс. людей...

— Володья, ты сам виноват. Всё, что тебе нужно было сделать — вывести войска, передать границу до НГ. Но ты этого не сделал — вот и имеешь...

— Та да... Знаю... но это выглядело бы слишком стремительно… Не мог я так..

— Понимаю тебя. Но ничего — имеешь второй шанс. Давай до лета сделай все это… Проведем выборы на Донбассе по европейским законам и тогда начнем говорить про санкции.

— Обещаете снять, Барак Хусейнович? Не обма́нете? Ведь мы же в Сирии типа партнеры...

— Не в твоем положении, Володья, торговаться и выдвигать условия. Там еще Крым остается и санкции за него — тоже нужно решать вопрос. Но одно могу тебе точно обещать — выполнишь все и тогда можем начать говорить про санкции. Вот так. Не бойся. Как у вас говорят — "С песней вперед"?" — иронизирует обозреватель

Напомним, ранее Олег Пономарь намекнул России: при позорной "жесткой капитуляции" ей не дадут даже сохранить лицо.

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Россия Путин США Обама эксперт политолог Пономарь капитуляция обозреватель
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