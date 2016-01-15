В США дали прогноз по Крыму и Донбассу: война в Украине тянет Россию на дно

15 января 2016, 16:15

Замороженный конфликт на Донбассе — это лучший сценарий не только для Запада, но и для России с Украиной, отметил политолог.

Война на Донбассе и аннексия Крыма тянут Россию на дно. Оккупированная часть Донбасса станет новой ничейной землей в Европе типа Приднестровья. Скорого возвращения Донбасса под суверенитет Украины ожидать не стоит, а Минские соглашения выполнены не будут.

Такое мнение высказал американский политолог, профессор в Калифорнийском университете Эдвард Уокер в интервью "Апострофу".

По его словам, Минские соглашения вряд ли будут выполнены, а Украине сложно будет скоро вернуть оккупированные часть Донецкой и Луганской областей и полуостров.

"С самого момента подписания вторых Минских соглашений было понятно, что лучшим вариантом, к которому они могли привести, будет замороженный конфликт на востоке Украины. Причем это лучший сценарий не только для Запада, но и для России с Украиной", – отметил политолог.

 "Минск-2 практически не может привести к чему-то большему, чем сделать Донбасс зоной стабильного замороженного конфликта. Для Киева Минские соглашения хороши тем, что удалось стабилизировать линию фронта и укрепить оборону оставшихся регионов. Это возможность для Украины свести войну к минимальному уровню интенсивности и сконцентрироваться на проведении экономических и политических реформ на подконтрольной официальным властям территории.

Минские соглашения просто невозможно выполнить в полной мере. Как со стороны России, так и Украины. Для этого есть как минимум две причины, которые кроются непосредственно в пунктах "Минска-2".

Во-первых, я не думаю, что официальный Киев пойдет на требование Москвы принять поправки в Конституцию, согласовав их с сепаратистами. Потому что в этом случае так называемые ДНР и ЛНР получат право вето на важные общегосударственные инициативы, в том числе внешнеполитический курс страны. Украинские власти никогда не пойдут на это.

Во-вторых, Россия и подконтрольные ей самопровозглашенные "республики" никогда не согласятся отдать Украине полный и безоговорочный контроль над украинско-российской границей. Даже после маловероятного проведения выборов в этих регионах сепаратисты будут настаивать на своем личном контроле над границей. А это, как вы понимаете, создаст только видимость контроля. Скорого возвращения Донбасса под суверенитет Украины не будет, а с учетом того, что данный регион не хочет принимать к себе и Россия, восток Украины станет чем-то наподобие Приднестровья, новой ничейной землей в Европе", – подчеркнул эксперт.

"Говоря с субъективной точки зрения, многие россияне воодушевились так называемым "воссоединением" с полуостровом (в результате его аннексии, — ред.). Даже с практической точки зрения Крым имел некоторую ценность для РФ. В основном это касается факта нахождения на полуострове российского военно-морского флота. Донбасс, как известно, такой ценности не имеет. Путин никогда не будет присоединять это регион. Он слишком убыточен. Но аннексия Крыма также слишком дорого обошлась России. Если говорить с точки зрения бизнеса, то это была убыточная сделка. Именно Крым сейчас тянет РФ на дно. Как в экономическом, так и в дипломатическом планах. Пока Кремль не откажется от полуострова, международное сообщество никогда не будет относиться к Москве нормально. При этом российские власти никогда не откажутся от Крыма. Так что они оказались в порочном кругу", – говорит он.

Эксперт считает, что шансов на его возвращение Украине фактически нет.

"Украине стоит сконцентрироваться не столько на возвращении полуострова, сколько на путях к уходу от зависимости от РФ. Причем во всех отношениях: энергетическом, экономическом и политическом.

Даже если допустить возможную либеральную революцию в России, которой, по моему мнению, там в скором времени не будет, то с Украиной могут начаться некоторые переговоры о разделе суверенитета над полуостровом. Но полностью отдавать его во владение официального Киева уже никто не будет" — подытожил политолог.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что он планирует возвращать под контроль Украины территории Донбасса и аннексированный РФ Крым политико-дипломатическим и международно-правовым путем.

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Донбасс Украина США Крым Минск аннексия оккупация Приднестровья Эдвард Уокер
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