У Порошенко рассказали о встрече с Грызловым

Встреча Президента Украины Петра Порошенко и представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова была знаковой для Украины, ведь это индикатор для всего мира, что Россия является, как минимум, стороной конфликта на Донбассе.

Такое мнение высказал советник президента Олег Медведьев в прямом эфире "Обозревателя".

"Грызлов —уже третий представитель России в трехсторонней контактной группе. До него было еще два. Время от времени эти встречи происходили. Не хочу сказать, что они были такими уж частыми, но с его предшественниками тоже были встречи", — отметил Медведьев.

По его словам, для Украины важно то, что Россия представлена в этой трехсторонней контактной группе, ведь это индикатор для всего мира, что Россия является, как минимум, стороной конфликта на Донбассе, что это не гражданская война в Украине, что это война России против Украины: была организована Россией, профинансирована Россией, и вооружена Россией.

Также советник Президента подчеркнул, что если Украина делает ставку на урегулирование этого конфликта политико-дипломатическим путем, то Президент не только имеет право встречаться с представителями России, а он обязан был с ними встретится, так как он отвечает за внешнюю политику и дипломатию.

Напомним, ранее российский бизнесмен Слава Рабинович, заявил, что Порошенко должен вести переговоры с Грызловым только о капитуляции России и лично ее президента Владимира Путина.

фото: apostrophe.com.ua