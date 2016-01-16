От субботы до субботы. Вилка Путина, оптимизм Порошенко и пируэты Яценюка

16 января 2016, 18:55

Стремительно падающая нефть заставляет Россию быть более настырной в стремлении показать атрибуты "великой державы".

Владимир Путин в отношениях с Украиной зашел с ним придуманного "джокера" — Бориса Грызлова, и, следует признать, не без успеха. Петр Порошенко попытался распространить оптимистическое восприятие реальности на журналистов во время традиционной пресс-конференции. Арсений Яценюк ищет возможности для экстренного повышения рейтинга.

Российский президент, огласив в интервью Bild свое видение внешнеполитической ситуации и перспектив урегулирования на Донбассе в частности, не стал откладывать обострение ситуации в долгий ящик. Путин отправил в Киев своего спецпредставителя в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, поставив официальному Киеву, выражаясь шахматным языком, вилку. Отказаться принять московского гостя означало продемонстрировать свой неконструктивный подход к урегулированию конфликта на востоке Украины, принять — нарваться на шквал критики внутри переживающего затяжной кризис украинского общества, которое зачастую видит "#зрада" там, где ее и близко нет. Судя по пресс-конференции Порошенко, его команда выбрала второй вариант. Сомневаюсь, что предложения, привезенные Грызловым, могли удовлетворить Киев, да и не было у него задачи найти общий язык с украинским руководством.

Об этом свидетельствует и тот факт, что в Минске трехсторонняя контактная группа продолжает буксовать в переговорном процессе. Сомневаюсь, что 6-часовая встреча Виктории Нуланд с Владиславом Сурковым (соответственно куратора Украины в Госдепартаменте США и архитектора "гибридной войны" против Украины) может привести к дипломатическому прорыву в процессе урегулирования на Донбассе. Стремительно падающая цена нефти заставляет Россию быть более настырной в своем стремлении показать свои атрибуты великой державы.

Порошенко постарался продемонстрировать оптимизм, удачно сравнив ситуацию января нынешнего года и прошлого. Из президентской пресс-конференции понятно, что спокойно и уверенно себя могут чувствовать Валерия Гонтарева и Виктор Шокин, претендентам на роль "кошелька президента" предложено не волноваться, а Кабинету министров — приготовиться к ротации своих рядов. Интересно, что главу государства так и не спросили напрямую, встречался ли он с Грызловым, а сам Порошенко предпочел на этот раз не педалировать тему внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, голосование за которые может стать самым сложным в наступившем году. Хотя, по словам спикера Владимира Гройсмана, число сторонников принятия этого решения растет, но за формулировкой "консультации продолжаются" скрывается и отчаянный поиск голосов для принятия непростого решения.

Ищет для себя варианты усиления политических позиций Арсений Яценюк, хорошо понимающий, что выход из кризиса путем досрочных парламентских выборов сегодня не для него. Не успел Арсений Петрович поведать согражданам в "10 минутах с премьер-министром", как бороться с некачественным отоплением квартир, как во время заседания правительства публично обеспокоился состоянием цен на бензин. Неприятным сюрпризом для Яценюка стало требование ряда стран ЕС наконец-то назначить вице-премьера по евроинтеграции, что выглядит логичным в свете вступления в силу зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и ожидающимся последним и решительным боем за безвизовый режим для украинцев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Путин Украина Сурков переговоры авторская статья Магда Евгений Магда Яценюк Нуланд Грызлов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за сотни тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Лауреат Нобелевской премии родом из Украины попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять