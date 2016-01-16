От субботы до субботы. Вилка Путина, оптимизм Порошенко и пируэты Яценюка

Владимир Путин в отношениях с Украиной зашел с ним придуманного "джокера" — Бориса Грызлова, и, следует признать, не без успеха. Петр Порошенко попытался распространить оптимистическое восприятие реальности на журналистов во время традиционной пресс-конференции. Арсений Яценюк ищет возможности для экстренного повышения рейтинга.

Российский президент, огласив в интервью Bild свое видение внешнеполитической ситуации и перспектив урегулирования на Донбассе в частности, не стал откладывать обострение ситуации в долгий ящик. Путин отправил в Киев своего спецпредставителя в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, поставив официальному Киеву, выражаясь шахматным языком, вилку. Отказаться принять московского гостя означало продемонстрировать свой неконструктивный подход к урегулированию конфликта на востоке Украины, принять — нарваться на шквал критики внутри переживающего затяжной кризис украинского общества, которое зачастую видит "#зрада" там, где ее и близко нет. Судя по пресс-конференции Порошенко, его команда выбрала второй вариант. Сомневаюсь, что предложения, привезенные Грызловым, могли удовлетворить Киев, да и не было у него задачи найти общий язык с украинским руководством.

Об этом свидетельствует и тот факт, что в Минске трехсторонняя контактная группа продолжает буксовать в переговорном процессе. Сомневаюсь, что 6-часовая встреча Виктории Нуланд с Владиславом Сурковым (соответственно куратора Украины в Госдепартаменте США и архитектора "гибридной войны" против Украины) может привести к дипломатическому прорыву в процессе урегулирования на Донбассе. Стремительно падающая цена нефти заставляет Россию быть более настырной в своем стремлении показать свои атрибуты великой державы.

Порошенко постарался продемонстрировать оптимизм, удачно сравнив ситуацию января нынешнего года и прошлого. Из президентской пресс-конференции понятно, что спокойно и уверенно себя могут чувствовать Валерия Гонтарева и Виктор Шокин, претендентам на роль "кошелька президента" предложено не волноваться, а Кабинету министров — приготовиться к ротации своих рядов. Интересно, что главу государства так и не спросили напрямую, встречался ли он с Грызловым, а сам Порошенко предпочел на этот раз не педалировать тему внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, голосование за которые может стать самым сложным в наступившем году. Хотя, по словам спикера Владимира Гройсмана, число сторонников принятия этого решения растет, но за формулировкой "консультации продолжаются" скрывается и отчаянный поиск голосов для принятия непростого решения.

Ищет для себя варианты усиления политических позиций Арсений Яценюк, хорошо понимающий, что выход из кризиса путем досрочных парламентских выборов сегодня не для него. Не успел Арсений Петрович поведать согражданам в "10 минутах с премьер-министром", как бороться с некачественным отоплением квартир, как во время заседания правительства публично обеспокоился состоянием цен на бензин. Неприятным сюрпризом для Яценюка стало требование ряда стран ЕС наконец-то назначить вице-премьера по евроинтеграции, что выглядит логичным в свете вступления в силу зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и ожидающимся последним и решительным боем за безвизовый режим для украинцев.