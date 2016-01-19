Военный эксперт рассказал подробности вооруженных провокаций боевиков под Горловкой

Боевики продолжают вооруженные провокации в районе Горловки Донецкой области, перебрасывают бронетехнику, автоматические и станковые гранатометы.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, восточнее Новгородского (пгт западнее Горловки) боевики вели обстрелы из АГС-17 и СПГ-9, также зафиксировано использование ЗУ-23-2 по двум передовым опорным пунктам сил АТО (работала тактическая группа террористов, ранее зафиксированная сетью "Информсопротивления" в районе Железной Балки).

Из 82-мм миномётов и двух БМП-2 с позиций западнее Горловского водохранилища (район Широкой Балки) боевики вели огонь по позициям украинских войск северо-восточнее Новоселовки и юго-восточнее Юрьевки (восточнее дороги Верхнеторецкое — Дзержинск).

Отмечается усиление формирований боевиков на Енакиевском направлении. Оборудуются новые позиции северо-западнее Пантелеймоновки (пгт южнее Горловки), в районе Ставков. Со стороны Михайловки дополнительно к развёрнутому ранее подразделению переброшено до 10 бронемашин и несколько расчётов СПГ-9, АГС-17.

Напомним, за минувшие сутки, в зоне АТО на Донбассе боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных. Самая большая интенсивность обстрелов зафиксирована именно в районе Горловки.