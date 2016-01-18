Саакашвили хочет нейтрализировать Жебривского в качестве нового генпрокурора — политолог

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пытается надавить на президента, инициируя ссоры и скандалы с донецким губернатором Павлом Жебривским.

Об этом в комментарии заявил политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Я не представляю, чтобы губернатор Днепропетровской, Харьковской или Полтавской области приехал в Одессу и стал критиковать Саакашвили. Можно представить, какой скандал поднялся в СМИ. А вот Саакашвили все сошло с рук, хотя мы видим, что вместо того, чтобы сотрудничать с Жебривским и содействовать в борьбе с контрабандой, он пошёл в открытую атаку", — сказал Небоженко.

"Саакашвили ошибся, выбрав себе в оппоненты Жебривского. Наверное, он не в курсе, что Павел Иванович крайне опытный политик и крепкий орешек.

Жебривский минимум пятнадцать лет находится в дружественных отношениях с президентом Порошенко. Я думаю, ссорой с Жебривским одесский губернатор пытается психологически надавить на Петра Порошенко, для этого он критикует его близких друзей", — отметил политолог.

"По моей информации, если Жебривский выполнит все указания президента по области, то станет генеральным прокурором Украины вместо Шокина. Зная эту информацию, Саакашвили делает все для нейтрализации Жебривского", — резюмировал Небоженко.