Эксперт о форуме в Давосе: Украине предстоит решить много вопросов

С 20-го по 22-е января в Швейцарской Конфедерации пройдет Всемирный экономический форум в Давосе, в работе которого примет участие и президент Петр Порошенко. На нем украинской делегации придется решить большое число вопросов.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"В швейцарском Давосе открывается трехдневный мировой экономический Форум. Если есть среди нас конспирологи, которые верят в существование мирового правительства, то в Швейцарии в эти три дня соберутся топ-менеджеры этого правительства. Украинской делегации предстоит решать много вопросов, и пожелаем им удачи", — пишет политический эксперт.

Он также рассказал, что президент США Барак Обама поговорил по телефону с турецким лидером Тайипом Реджепом Эрдоганом и поддержал его в борьбе против всего плохого (т.е. ИГИЛ и боевиками Рабочей партии Курдистана. — Ред.).

"Брентушка (стоимость мартовских фьючерсов на баррель североморской нефтяной смеси марки Brent. — Ред.) закончила небольшой отскок и опять нас радует. На сию секунду бочка стоит 28,18 долл.", — поделился утренней новостью обозреватель.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня свое ближневосточное турне начал лидер КНР Си Цзиньпин, который встретится с главами Саудовский Аравии, Ирана и Египта, речь пойдет о поставках нефти в Китай и инфраструктурных проектах.