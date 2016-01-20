Фальшивая мелодия для Донбасса, или Как Украина нашла силы не плясать под кремлевскую дудку

20 января 2016, 12:48

В Кремле подчеркивают, что требовать от России соблюдения Минских соглашений бессмысленно.

Украина нашла силы не плясать под кремлевскую дудку

Украине предстоит решить проблему урегулирования конфликта на Донбассе в условиях европейской спешки и российской индифферентности в этом вопросе. Сможет ли официальный Киев обеспечить возвращение самых восточных районов страны под свою юрисдикцию не только формально, но и реально? Как представляется, в этом деле важны не только обсуждающиеся конституционные изменения, но и другие действия.

Недавний визит Бориса Грызлова в Киев, как стало понятно из дальнейшего развития событий, вполне может претендовать на статус "ложного действия". Озвученная спецпредставителем Путина риторика ничем не отличается от более ранних заявлений российского руководства, так что доверенное лицо хозяина Кремля вряд ли могло передать пакет предложений, гарантирующих согласие Киева на российский сценарий урегулирования. Его параметры очевидны давно — "возвращение" Донбасса таким образом, чтобы опустошенный войной регион стал экономическим и политическим тормозом для любых маневров Украины на протяжении как можно более продолжительного времени. В этом очевидный интерес России.

Украина заинтересована в урегулировании конфликта и прекращении боевых действий, но, похоже, нашла в себе силы не плясать под кремлевскую дудку. Особенность ее фальшивых мелодий заключается в том, что европейские посредники — лидеры Германии и Франции — по разным причинам вынуждены их слушать. Иногда — одобрительно притопывая ножкой. Для лидеров Европейского Союза завершение конфликта на Донбассе — крупнейшего за последние 20 лет на континенте — вопрос политического престижа и собственной эффективности, которым уже в 2017 году будут давать оценку немецкие и французские избиратели.

Поэтому не стоит удивляться ни попыткам оказать давление на Украину в части выполнения Минских договоренностей, ни громким заявлениям о необходимости сдвинуть процесс с мертвой точки. Как это сделать в условиях, когда Москва "ушла в отказ", в Берлине и Париже не знают. Говорить с сепаратистами напрямую, по понятным причинам, не станут. Остается оказывать давление на Киев, хотя энтузиазм в этом вопросе заметно уменьшился: западная элита постепенно прозревает в отношении Владимира Путина и его методов борьбы за восстановление величия России.

Для Петра Порошенко и других украинских политиков в последнее время стал очевидным один факт: вряд ли западные страны, пусть и принимающие участие в Нормандском формате, смогут гарантировать выполнение Россией собственных обязательств согласно Минским договоренностям. В Кремле, по крайней мере, всячески подчеркивают, что требовать от России чего-либо в этом аспекте — бессмысленно. Поэтому и Украина будет затягивать процесс голосования за конституционные изменения, ведь договоренности в столице Беларуси были пролонгированы на весь 2016 год, и можно спешить медленно. Об этом свидетельствует отсутствие в информационном пространстве интенсивной аргументации в пользу беспрекословной реализации Минских договоренностей. Протолкнуть их исподтишка через сессионный зал парламента не удастся — не благоприятный для таких авантюр там на сегодняшний момент расклад.

Впрочем, некоторые задачи Украине необходимо решать независимо от конституционных изменений. Первое и главное — сформулировать и обнародовать хотя бы в общих чертах стратегию возвращения Донбасса и Крыма. Без понятного миллионам плана действий государства в этом вопросе сложно будет бороться за восстановление суверенитета над временно потерянными территориями. Второе — необходимо сформулировать образ будущего хотя бы для Донбасса, чтобы и оставшиеся сегодня там сторонники Украины, и колеблющиеся понимали, к чему необходимо готовиться, как будет развиваться регион после возвращения под украинскую юрисдикцию.

Очевидно, необходимо максимально деполитизировать вопрос проведения амнистии и четко разъяснить, кто может рассчитывать на прощение после окончания боевых действий. Сегодня многим политикам выгодно педалировать тему помилования Моторолы и Гиви, хотя вполне очевидно, что они не будут дожидаться возможности быть амнистированными — не для того они совершали преступления на Донбассе. Но сама амнистия — необходимый шаг, и продумывать ее алгоритм нужно уже сегодня.

Еще один важный момент — подготовка кадров для местного самоуправления и органов государственной власти на Донбассе. Их наиболее разумно искать среди вынужденных переселенцев, на собственном примере убедившихся в необходимости эффективного управления регионом и владеющих ситуацией в нем. Это намного перспективнее командирования на освобожденный Донбасс чиновников, которым непонятны местные реалии.

Уже сегодня необходимо активизировать борьбу за умы и настроения жителей Донбасса в целом. Годами там правили бал российские СМИ и местные газеты и телеканалы, преимущественно подпевавшие донбасским "хозяевам жизни". Стратегической ошибкой Министерства информационной политики выглядит его неспособность выпустить популярную газету для контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей на русском языке и организовать СМС-рассылку новостей для жителей подконтрольных боевикам территорий. Это куда менее амбициозно, чем запуск мультимедийной платформы иновещания, но куда важнее.

Украина не проиграла схватку за Донбасс и Крым. Ей лишь необходимо прагматично оценить свои силы и поставить во главу угла национальные интересы, осознав, что возвращение временно оккупированных территорий даст новый импульс в процессе усиления влияния на Европейском континенте.

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Донбасс Россия Путин Украина переговоры Минск статья авторская статья Магда Евгений Магда Грызлов
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