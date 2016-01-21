В оккупированном Крыму заочно арестовали Мустафу Джемилева

Суд оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины, лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

Об этом сообщил его адвокат Джемиль Темишев на своей странице в Facebook.

"Следователь и прокурор, обосновывая свое ходатайство, говорили о том, что в отношении Мустафы Джемилева возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, он скрывается от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить улики, является гражданином другого государства, не имеет постоянного места жительства на территории Крыма", — сообщил Темишев.

По его словам, в настоящее время Джемилев объявлен в федеральный розыск.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал в отношении Джемилева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня в Киевском районном суде г. Симферополя рассматривалось постановление следователя УФСБ о возбуждении перед су... Опубликовано Джемилем Темишевым 20 января 2016 г.

Ранее Джкмилев заявлял, что в аннексированном Россией Крыму установился режим, который является хуже советского тоталитарного.