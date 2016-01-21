Донбасс станет для Путина непосильной ношей после падения цены на нефть — журналист

Падение цен на сырую нефть может положить конец конфликту на Донбассе, который станет для Кремля непосильной ношей, а военные действия — фантастикой.

Такое мнение высказал американский журналист, новеллист Тодд Вуд в журнале "Новое время", пишет УНИАН.

"В финансовом плане Донбасс становится для Кремля непосильной ношей. "Авантюра казалась возможной при нефти по 100 долл., но при цене 20 долл. она превращается в фантастику. И Украине обязательно стоит использовать шанс на достижение устраивающего ее мира на Донбассе", — говорит он.

По его словам, падение цен на сырую нефть может положить конец конфликту на Донбассе и дать сторонам более насущный повод, чтобы остановить насилие.

Американский журналист пишет, что теперь, когда с Ирана снимают санкции, он выведет на и так переполненный нефтяной рынок миллионы баррелей. Стоимость нефти может преодолеть порог в 20 долл. за баррель и упасть даже ниже.

"Это усилит давление на федеральный бюджет Кремля и значительно ослабит российский рубль. В монолите общественной поддержки политики Владимира Путина в Украине и на Ближнем Востоке начинают появляться первые трещины. Россияне уже недовольны, а экономическое давление продолжит усиливаться", —пишет Вуд.

Он подчеркивает, что помимо потери покупательной способности из-за падения рубля в РФ растет инфляция, а социальные расходы урезаются. Поэтому Кремлю не избежать реальных последствий этого, и там все хорошо понимают, поэтому и продолжают давить на политическую оппозицию.

"О первых трещинах говорит и тот факт, что кремлевский представитель в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, а также подписанты, договаривавшиеся о перемирии в восточной Украине в феврале 2015-го, заявили, что попытаются активизировать усилия по выполнению условий соглашений всеми сторонами конфликта", — пишет журналист.