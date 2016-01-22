Против Авакова распространяют лживую информацию, чтобы развалить коалицию — нардеп

Информация о якобы возможной отставке главы МВД Арсена Авакова является провокационной и преследует целью погрузить страну в острый общественно-политический кризис.

Об этом написал глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на своей странице в Facebook.

"Шокирован цинизмом этого "вброса". Именно Аваков обеспечил интеграцию добровольческих батальонов в систему обороны Украины. Его участие было решающим в предотвращении российской оккупации Харькова. Только благодаря политической воле Авакова заработала новая Национальная полиция", — отметил Бурбак.

По его словам, коалиционное правительство давно готово к замене отдельных откровенно слабых министров и заполнению существующих вакансий.

"Премьер Арсений Яценюк неоднократно призывал фракции коалиции подать свои кандидатуры. Но изменения в правительстве точно не коснутся министров, которые делают успешные реформы в Украине", — подчеркнул он.

"Наша фракция стремится продолжать продуктивную работу коалиции "Европейская Украина", внедрять жизненно важные системные реформы. Мы должны отразить российскую агрессию; создать условия для восстановления экономики; завершить интеграцию Украины в европейское сообщество", — написал Бурбак.

Но, добавил он, в ответ на конструктивную позицию "Народного фронта" начались волны проплаченной грязи от агрессивных демагогов.

"Наши партнеры по БПП почему-то молча наблюдают за атаками на коалиционное правительство. Это поощряет политиканов всех мастей", — отметил лидер фракции.

Бурбек призвал всех членов коалиции прекратить политические провокации и не толкать Украину к досрочным парламентским выборам.

"В результате этих выборов начнется острый общественно-политический кризис, который повлечет за собой и досрочные выборы президента Украины. В то же время уверяю: фракция "Народного фронта" готова к любым досрочным выборам", — резюмировал он.