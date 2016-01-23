В ГПУ подсчитали, сколько автоматов силовики выдали "титушкам" во время Евромайдана

Во время Революции достоинства "титушкам" с мобилизационных складов ГУМВД Украины в городе Киеве было незаконно выдано сотни автоматов и десятки тысяч патронов.

Об этом сообщил начальник Управления по расследованию специальных дел Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, Генеральная прокуратура Украины завершила расследование и направила в суд уголовное производство о незаконной выдаче "титушкам" оружия со складов Министерства внутренних дел во время Революции достоинства.

"На сегодняшний день завершено расследование уголовного производства, что касается незаконной выдачи с мобилизационных складов ГУМВД Украины в городе Киеве огнестрельного оружия и патронов — было выдано около 600 автоматов Калашникова калибра 5,45 мм и около 190 тыс. патронов. Непосредственно "титушкам" было выдано 408 автоматов и 90 тыс. патронов", — сказал он.

По словам Горбатюка, к уголовной ответственности за совершение этого преступления привлекаются 12 человек. Из них 4 находятся под арестом, остальные объявлены в розыск. Он также отметил, что трое из задержанных являются бывшими милиционерами: начальник склада, инспектор и техник.

Остальные восемь, среди которых бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, экс-начальник столичной милиции Валерий Мазан, начальник Департамента материально-технического обеспечения и другие, находятся в розыске. Также вместе с ними разыскивается один из криминальных авторитетов Киева, чья группировка занималась вымоганием денег с пассажироперевозчиков.

Горбатюк отметил, что по версии следствия, 20 января 2014 года по указанию руководства МВД Украины, которое тесно "сотрудничало" с организаторами "титушек", было дано указание Департаменту обеспечения МВД на выдачу оружия из мобилизационного резерва, что категорически запрещено делать кому бы то ни было в мирное время.

В то же время Горбатюк отметил, что, к счастью, выданное гражданским лицам оружие на Майдане не применялось. Пока найдена лишь незначительная часть этого оружия - меньше десятка единиц из общего количества.

На 26 января судом назначено подготовительное рассмотрение дела, отметил Горбатюк.

Как известно, в феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них — 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.