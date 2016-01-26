ПАСЕ может признать Россию ответственной за ситуацию на Донбассе — оппозиционер РФ

26 января 2016, 10:33

По факту именно российское руководство несет ответственность за происходящее на Донбассе, говорит Кара-Мурза.

Владимир Кара-Мурза-младший выступит в ПАСЕ

Парламентская ассамблея совета Европы может признать Россию как страну-агрессора ответственной за ситуацию на Донбассе, так как именно Кремль фактически контролирует захваченные части Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил заместитель председателя российской оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза (младший) в интервью УНИАН.

"26 января пройдут слушания в юридическом комитете ПАСЕ, посвященные ситуации на Донбассе. Я там буду выступать в качестве приглашенного эксперта. Смысл этих слушаний в том, чтобы определить, кто же, собственно, фактически несет ответственность за то, что происходит на Донбассе — Украина или Россия", — сказал Кара-Мурза.

"Я в своем выступлении буду говорить о том, что степень влияния, вмешательства Кремля в то, что происходит уже почти два года в частях Донецкой и Луганской областей Украины, настолько велика, что по факту именно российское руководство несет ответственность за происходящее на Донбассе. Речь идет о военном, политическом и экономическом влиянии", — подчеркнул он.

Политик также отметил, что есть два конкретных прецедента в практике Совета Европы. Это Северный Кипр и Приднестровье. При том, что Северный Кипр, формально, - часть Республики Кипр, а Приднестровье — часть Молдовы, в практике Совета Европы установлено, что фактически контроль этих территорий осуществляют Турция и РФ. Поэтому все вопросы о происходящем там нужно адресовать им, добавил он.

"Насколько я понимаю, Мария-Луиза Бек, спецдокладчик комитета ПАСЕ по юридическим вопросам, хочет инициировать это обсуждение и дискуссию в рамках Совета Европы", — сказал Кара-Мурза.

Он подчеркнул, что намерен сообщить, что влияние нынешних российских властей на Донбассе настолько велико, что по факту именно Кремль управляет этой территорией. Понятно, что так называемая независимость так называемых республик — просто бутафория и фарс, заявил российский оппозиционер.

По его словам, в качестве источников он будет использовать доклад "Путин. Война", который начал делать Борис Немцов. В этом документе представлены данные и об участии действующих военнослужащих российских вооруженных сил, указаны конкретные российские части и их вооружение. Причем это оружие есть на вооружении только российской армии, и было задействовано на Донбассе. Там же указано и о политическом влиянии, которое имеет Кремль через того же Владислава Суркова, который считается куратором этих так называемых народных республик.

Он также добавил, что осенью 2015 года был обнародован доклад Института современной России (это одно из подразделений общественного объединения "Открытая Россия"). Он был представлен в США на английском языке. Доклад называется "Вторжение под другим названием". Там также представлены свидетельства участия регулярных российских войск в боях на Донбассе, а также данные о политическом и экономическом влиянии Кремля.

"Истоки конфликта, который происходит на востоке Украины, находятся в Москве. Причина этого конфликта и ключ к его решению - находятся в Москве. Путин очень сильно испугался Майдана, ему очень сильно не понравилась картинка, когда господин Янукович спешно залезал в вертолет, чтобы сбежать из страны, когда сотни тысяч людей требовали его отставки. Вся эта агрессия, которая была развернута кремлевским режимом в отношении Украины, вызвана желанием не допустить успеха демократического эксперимента в Украине. С точки зрения Кремля, европейская демократическая Украина стала бы очень заразительным и очень плохим примером для российского общества. Путин это прекрасно понимает, именно поэтому была начата агрессия", — сказал Кара-Мурза.

Напомним, ранее российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что Кремль относил к своему проекту "Новороссия" восемь областей Украины, включая Киев, но ограничился "малым планом" — частью Донецкой и Луганской областей

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Донбасс Россия Украина оппозиционер агрессия ПАСЕ ПАРНАС Владимир Кара-Мурза
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