СМИ обвинили россиян: устроили под Марьинкой "полигон" для военных

Под город Марьинка Донецкой области россияне постоянно присылают своих военных, чтобы те получили боевой опыт и в реальных условиях усовершенствовали полученные на учебных полигонах навыки.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные украинских силовиков.

В то же время издание уточнило, что, по данным штаба АТО, возле населенного пункта работают несколько групп снайперов регулярной армии РФ.

"Они отрабатывают навыки стрельбы по живым мишеням. По солдатам и мирным жителям Марьинки", — отметил пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.