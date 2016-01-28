Украина требует обсудить высказывание Путина о Донбассе на Совбезе ООН

Украинская делегация требует обсудить в Совете Безопасности ООН недавние высказывания президента России Владимира Путина о Донбассе, которые ставят под сомнение границы Украины.

Об этом сообщается на сайте Постоянного представительства Украины при Организации.

Как говорится в сообщении, Постпред Украины Владимир Ельченко заявил о недопустимости попыток высшего руководства России переписать историю, подвергая сомнению территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Украины.



"Высказывания Путина нарушают ряд основополагающих международных документов, в частности Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года", — говорится в заявлении.

Также делегация Украины привлекла внимание членов Совета Безопасности ООН к тому, что подобные высказывания поступают от главы государства, которое является одним из подписантов Будапештского меморандума по обеспечению безопасности Украины.



"Россия нарушает свои обязательства по Меморандуму, продолжая незаконную оккупацию АР Крым и Севастополя и беспрецедентную военную агрессию на Донбассе", — подчеркнул Ельченко.

Украинская делегация заявила, что Украина рассматривает высказывания Путина как неприемлемые и требует от российского руководства прекратить враждебную риторику и агрессивные действия против украинского народа.



В связи с этим представитель Украины возобновил призыв ко всем сторонам Будапештского меморандума, включая Россию, безотлагательно провести консультации по откровенным посягательствам на существующие границы Украины, как это и предусмотрено статьей 6 Меморандума.

Напомним, 25 января Путин назвал "бредом" предлог, по которому в советский период Донбасс "был передан" Украине.

По его словам, Ленин выступил за то, чтобы "СССР образовался на основе полного равноправия с правом выхода из Советского Союза — это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности".

"При этом границы определялись совершенно произвольно и далеко не всегда обоснованно. В Украину, например, Донбасс передали. Под каким предлогом: повышение процента пролетариата в Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Это бред какой-то", — заявил Путин.