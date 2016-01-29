В штабе АТО подсчитали, сколько раз за сутки враг нарушил "тишину"

Террористы открывали огонь из разного оружия, отметили в ведомстве.
В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 71 раз нарушили "режим тишины", стреляя из разного оружия.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что терроросты провоцировали наших бойцов на ответный огонь.
"На Светлодарской дуге враг обстрелял наши опорные пункты в Зайцево из минометов калибра 82-мм, а в Новгородском и Майорске — из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП", — отметили силовики.
Кроме того, неподалеку от захваченного Донецка преступники в очередной раз открывали огонь из разных видов оружия по украинским позициям в Опытном, Песках, Авдеевке и на шахте Бутовка.
Напряженной была ситуация и под Марьинкой. "Воины вынуждены были открыть прицельный огонь в ответ на обстрелы оккупантов… провоцируя бойцов на ответный огонь, террористы обстреливают районы, где проживают мирные жители", — добавили в штабе.
По данным ведомства, также в 21:10 28 января кремлевские наемники из БМП и автоматического станкового гранатомета обстреляли контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка" Госпогранслужбы.
Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.