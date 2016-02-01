Ярош рассказал о новом движении и почему покинул "Правый сектор"

Один из лидеров националистов, экс-глава "Правого сектора" и страшный сон путинской пропаганды Дмитрий Ярош рассказал о своем новом политическом проекте и почему покинул "правосеков".

Об этом он рассказал в интервью ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, что после своего ухода он следит за "Правым сектором".

"Я так понимаю, что все кто остались и не ушли со мной создавать новое общенациональное движение — все они там. Я слежу за всем, что происходит, и все равно стараюсь им помогать, потому что это мои друзья и соратники. Никаких конфликтов не было, просто у нас разные взгляды на развитие и Украины и политических партий.

В "Правом секторе" все хорошо, просто меня там уже нет. Хотя я по убеждениям все такой же "правосек", — заявил Ярош.

По его словам, еще существуют и партия, и общественная организация и Добровольческий Украинский Корпус — "все на меня зарегистрировано, но это формальности".

"Я переоценил организационные возможности "Правого сектора", — отмечает бывший лидер "ПС", добавив, что его новая организация называется "Національний Рух".

"Ребята попросили, чтобы сейчас, на стадии становления, была привязка к моему имени. То есть "Національний Рух Дмитра Яроша". Но это пока лишь рабочее название. Я вижу перспективу нового общественного движения, которое будет иметь более широкую кадровую базу, чем "Правый сектор", — говорит Ярош.

По его словам, он хочет объединить людей, которые еще не были в политике, которые являются патриотами, но они не обязательно националисты, как было в "Правом секторе".

"Хотим объединить патриотически настроенных националистов, национал-демократов, либералов и других. "Правый сектор" — это чисто националистическая организация, а нынешняя ситуация в Украине, которую я все же склонен рисовать в черных тонах, требует всеобщего объединения патриотов разных идеологических взглядов. Так как дальнейшая политическая сепарация общества, а именно этот процесс мы наблюдаем, обрекает нас на поражение. В том числе и в войне", — добавил он.

"Сильную правоцентристскую структуру создать можно и нужно. Нам нужно создать движение, которое объединило бы людей разных идеологических взглядов", — поделился планами Ярош.

Он рассказал, что на данный момент активно работает над привлечением в новую структуру людей, прошедших войну, в том числе и "друзей из "Правого сектора" и медицинской службы— "госпитальеров".

В основу движения мы все равно внесем основные постулаты идеологии украинского национализма Степана Бандеры, и в этом нет ничего страшного. Когда людям нормально объясняешь, в чем состояли идеи и суть деятельности этого человека, то все нормально воспринимают", — отмечает Ярош.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош отказался от лидерства в "Правом секторе". По его словам, во время конференции руководящего состава движения часть участников собрания определил новое стратегическое направление развития ПС.