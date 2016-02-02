"Народный фронт" ответил Луценко: мы последовательно выступаем за принятие новой Конституции на референдуме

Руководитель парламентской фракции "Народного фронта" Максим Бурбак опроверг вчерашнее заявление лидера фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Юрия Луценко о том, что "Народный фронт" якобы постепенно отказывается от идеи конституционного референдума.

"Мы должны подготовить целостный текст новой Конституции, чтобы это был новый общественный договор между украинскими гражданами и властью. Ее важно утвердить на всеукраинском референдуме. После Майдана мы обязательно должны спросить у людей, каким они видят дальнейший конституционный строй Украины", — отметил Бурбак.

Отвечая на вопрос о заявлении Луценко, Бурбак добавил: "Очевидно, что некоторые политики боятся народа. Речь идет об определенных депутатах, которые в 2004 году были среди разработчиков нынешнего Основного Закона, который навязали Медведчук, Симоненко, Мороз. Сейчас мы вынуждены его постоянно латать ".

Как известно, депутатом Верховной Рады IV созыва Юрий Луценко был избран от Социалистической партии Украины Александра Мороза. На момент принятия нынешней Конституции 8 декабря 2004 Луценко был членом фракции СПУ.