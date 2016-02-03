В Европарламенте потребовали, чтобы ЧФ России убрался из оккупированного Крыма

В Европарламенте требуют, чтобы Россия вывела вооруженные силы с территории Украины, включая подразделения Черноморского флота, которые оккупировали Крым.

Об этом говорится в проекте резолюции от Европейских консерваторов и реформистов в ЕП относительно ситуации с правами человека в Крыму, особенно относительно крымских татар, сообщает "Укринформ".

Резолюция Европарламента относительно прав человека в Крыму будет проголосована в четверг.

"Европарламент призывает Россию вывести все свои силы из Украины, включая восток Украины и Крым, включая подразделения Черноморского флота, которые, как утверждается, принимали участие в нелегальной аннексии Крыма", — заявили европейские консерваторы.

В проекте документа также осуждается милитаризация Крымского полуострова и угрозы России разместить ядерное оружие в Крыму, что представляет значительную угрозу для региональной, европейской и глобальной безопасности.

Консерваторы призывают Совет ЕС подготовить следующий пакет санкций против России в связи с нелегальной аннексией Крыма, пока Россия не прекратит нарушение прав человека в Крыму и милитаризацию полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция может закрыть Босфор для кораблей РФ.