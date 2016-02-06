Боевики увеличили количество обстрелов и применяют мобильные минометные группы — штаб АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе накануне заседания рабочей группы в нормандском формате на уровне министров иностранных дел по урегулированию ситуации на Донбассе, боевики пророссийских НВФ увеличивают количество провокаций и обстрелов. С начала суток боевики 22 раза нарушали режим так называемой тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Боевики ДНР продолжают накрывать огнем позиции украинских военных на Донецком и Мариупольском направлениях.

Так с направления Старомихайловки боевики из минометов калибра 82 и 120 мм обстреляли позиции украинских военных в Красногоровке, также они применили крупнокалиберные пулеметы и БМП.

Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов боевики вели огонь по опорным пунктам сил АТО в Опытном, Песках и на шахте Бутовка. В районе Марьинки работал снайпер.

По украинским укреплением в Зайцево боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по опорным пунктам в Майорске и Троицком вели огонь из минометов.

В штабе также отметили, что "по всей линии соприкосновения враг применяет не только запрещенное оружие и диверсионно-разведывательные группы, но и мобильные минометные группы, наподобие тех, что действовали в Чечне и применялись летом 2014 и 2015 годов", —говорится в сообщении.

По оперативным данным штаба АТО, в течение последней недели террористы активно применяли мобильные минометные группы ночью, для обстрела не только укреплений украинских войск, но и собственных позиций, с целью дальнейшего обвинения украинских военнослужащих в несоблюдении Минских договоренностей и применении запрещенного оружия.

Такие группы обстреливали позиции неподалеку: Горловки — Зайцево, Александровки — Марьинки, Красногоровки и Коминтерново — Гнутово — Талаковки.

На этих направлениях больше всего зафиксировано применение боевиками 120-мм минометов, которые быстро меняли место дислокации на тентованных автомобилях "Урал", подчеркивается в сообщении штаба.

Ранее в штабе отмечали, что в зоне АТО на Донбассе боевики 84 раза обстреляли позиций украинских силовиков, что является рекордным количеством атак.

Видео: Військове телебачення України