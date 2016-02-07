Пауки в банке: "Бес" назвал Захарченко алкоголиком, вором, клоуном и барыгой

Экс-командир горловских боевиков Игорь Безлер по прозвищу "Бес" заявил, что отказывается от наград, полученных за время его участия в боевых действиях на Донбассе и назвал главаря ДНР Александра Захарченко "стяжателем, вором, клоуном, алкоголиком и барыгой".

Об этом он заявил на странице в ВКонтакте своей жены Анжелики Шутенко, сообщает паблик "Типичная Горловка".

"Считаю не возможным для себя носить погоны и награду республики которой не присягал, погоны и награду полученные из рук человека окончательно превратившегося в стяжателя, вора и барыгу. Не за награды и погоны я воевал, и не за это погибли мои друзья. А алкоголику, барыге-недоучке, клоуну Захарченко могу сказать одно: Не думай, что ты высоко "взлетел", ты просто быстро всплыл", — сообщил Безлер (авторская орфография сохранена).

К публикации Безлер приложил фотографию со знаком отличия "Георгиевкий крест" 1-й степени — "высшей наградой" в ДНР, а также с погонами под которыми он служил в ДНР. Безлер пообещал вернуть эти знаки отличия в наградной отдел.

Напомним, "Бес" был в бешенстве, когда Захарченко назначил нового мэра Горловки — экс-майдановца Станислава Кима. "Барыга — типа глава "республики", начал ставить на должности откровенных врагов", — возмущался Безлер.

Фото: ВКонтакте Анжелики Шутенко