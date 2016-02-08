Чорновил не против возвращения Абромавичуса: хороший реформатор, но должен уважать наш закон

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил не против, чтобы Айварас Абромавичус снова стал министром в следующем правительстве, но сначала он должен выполнит нормы закона и Конституции Украины.

Чиновникам иностранного происхождения следует хотя бы в течение года научиться исполнять закон Украины "О государственной службе", написал он в Facebook

"В статье 8 (Основные обязанности государственного служащего) Закона Украины "О государственной службе" есть раздел пятый: 5) обязательно использовать государственный язык при выполнении своих должностных обязанностей, не допускать дискриминацию государственного языка и противодействовать возможным попыткам ее дискриминации.

Я еще могу понять, что большинство новых граждан, придя в наши органы исполнительной власти, могли не знать государственного языка, хотя это тоже нарушение закона. Но прошло больше года. Кто-то из них посещал языковые курсы, хоть частично освоил украинский? К сожалению, украинский, насколько помню, из этой категории пользуются только двое, которые украинцы по происхождению - Наталья Яресько и Александр Боровик. У всех остальных никакого прогресса.

А у уважаемого мной Михаила Саакашвили — даже регресс (он, еще будучи президентом Грузии, демонстрировал неплохое владение украинским и активно этим пользовался, но после назначения на должность стал употреблять государственный язык все реже и реже). В случае министра экономики ситуация еще неприятнее. Он уже лет семь постоянно проживает в Украине, имеет семью, но ни слова по-украински сказать не желает. Поэтому, уважая его как реформатора (пока только потенциального), хотел бы, чтобы он научился уважать законы нашего государства… Всех, для кого он в один миг вдруг стал "иконой", прошу обратить внимание и на этот факт", — написал политолог.

Напомним, председатель департамента координации международной помощи Минэкономразвития Елена Трегуб заявила, что Абромавичус настроен на то, что он может вернуться в правительство, только если будет какой-то новый рывок в развитии Украины.

Напомним, ранее министр заявил, что для успешных и быстрых реформ в Украине необходимо провести серьезные изменения во власти, сформировать новое правительство из министров-технократов, пересмотреть принципы взаимодействия кабинета, парламента и президентской администрации.

3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.

По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.

Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.

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