Россия передумала участвовать в заседании контактной группы по Донбассу — СМИ

Российская сторона отказалась принимать участие в заседании Трехсторонней контактной группы 10 февраля в Минске.

Об этом сообщили источники в кругах, близких к ОБСЕ, передает "Украинская правда".

Вчера представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что при необходимости в любой день прилетит в Минск на заседание контактной группы.

Отмечается, что на этой неделе запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки".

Кроме того, 6 февраля представитель Украины в контактной группе Леонид Кучмапредложил провести заседание в Минске после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Мюнхене, а не 10 февраля.

Напомним, ранее экс-посол Украины в Беларуси, представитель Украины в трехсторонней группе в Минске Роман Безсмертный заявил, что участие представителя РФ Бориса Грызлова в трехсторонней контрактной группе по Донбассу никак не повлияет на ход событий в минском процессе, который в любом случае "находится в руках президента Владимира Путина".