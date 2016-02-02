Конфликт на востоке будет длиться много лет, но Донбасс вернется в состав Украины — экс-посол

Экс-посол Украины в Беларуси, представитель Украины в трехсторонней группе в Минске Роман Безсмертный уверен, что Донбасс вернется в состав Украины, только нужно дать шанс.

Об этом он заявил в программе "Левый берег" с Соней Кошкиной, пишет телеканал 24.

По его мнению, Украина не сможет себе простить конфликт на Донбассе ни через год, ни через два. Ведь между украинцами долгие годы будут стоять тысячи смертей.

"Я убежден в том, что Донбасс вернется в состав Украины. Для этого Донбассу нужно дать шанс, но это не значит, что мы в угоду Кремлю должны ломать свою Конституцию, переписывать", — убежден Безсмертный.

Он также отметил, что Президенту Петру Порошенко удалось выполнить обещание быстро закончить войну на Донбассе в понимании мирового сообщества.

"Если война — это смерти тысяч, то эта проблема решена. Сегодня погибают единицы, и я где-то там на "кухнях ОБСЕшных" услышал такую фразу: "Ну, да, у вас же даже десятки не погибают!". Понимаете, это сфера, в которой существует свой проклятый сленг, и когда начинается бухгалтерия... Ну, вы помните фразу, что смерть одного — это трагедия, а миллионов — это статистика", — сказал политик.

Безсмертный также пояснил, что с этой стороны проблема каким-то образом решена, но "тема конфликта не преодолена".

Однако, по его словам, политику, сложно понять логику действий Президента Украины Петра Порошенко относительно выполнения соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.

Безсмертный объяснил, что иногда не понимает тактики, избранной Президентом в переговорном процессе. Поэтому послу совсем не нравятся его консультации с главой государства по реализации Минских соглашений.

"В оценках текущей ситуации я вижу, что мы [Безсмертный и Порошенко] терпим поведение друг друга. С точки зрения постановки задачи, которую я должен выполнять за этим столом, я вам совершенно откровенно скажу: эту постановку задачи, в большинстве случаев, я формирую сам себе, — рассказал он.

По мнению посла, положительным моментом является только то, что оппоненты в Минске требуют его замены в контактной группе со стороны Украины. Это, по словам Безсмертного, доказывает правильность выбранного курса украинской власти на переговорах.

Также Безсмертный заявил, что ему иногда приходится "поднимать шум" в СМИ, чтобы ситуация не закончилась трагедией для Украины.

Он считает, что Украина еще "много лет, а может и десятилетия, будет находиться в постоянном конфликте".

Напомним, ранее американский эксперт Стивен Бланк заявил, что президент России Владимир Путин толкает Украину к самоубийству. Выполнение Минских соглашений невозможно и даже губительно для Украины.