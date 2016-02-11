Боевики ДНР готовят провокации под Донецком и Мариуполем: "кураторы" дали добро

Главари боевиков ДНР по согласованию с российскими "кураторами" намерены устроить провокации западнее Донецка и в районе Мариуполя.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, руководством "минбороны" ДНР разработан план действий (на данный момент уже согласован с Александром Захарченко и "кураторами" из РФ) по осуществлению провокаций со стороны боевиков на линии соприкосновения сторон на участках Марьинка—Красногоровка и Коминтерново—Пищевик. Их целью является принуждение подразделений ВС Украины открыть огонь.

Указанные провокации запланированы накануне проведения переговоров "нормандской четверки" в феврале 2016 года (запланированы в конце этой недели в Мюнхене), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера боевики 45 раз нарушали "тишину" и обстреливали позиции сил АТО.