Яценюк объявил план выхода страны из кризиса — Бурбак

Премьер-министр Арсений Яценюк во время сегодняшнего заседания правительства объявил план выхода Украины из политического кризиса.

Об этом сообщил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает "РБК-Украина".

По его словам, план базируется на принятии принципов новой украинской политики.

"Это нетерпимость к замедлению с реформами, нетерпимость к вмешательству различных ветвей власти в работу друг друга, нетерпимость к политическому вмешательству и политической коррупции", — отметил Бурбак.

Председатель фракции подчеркнул, что эти принципы ложатся в основу новой программы действий правительства на 2016 год, которая предусматривает 379 конкретных решений парламента, правительства и президента.

"И третий пункт плана — это замена руководства топ-50 государственных предприятий на новых конкурсных началах и прозрачная приватизация", — сказал Максим Бурбак.