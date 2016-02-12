Историк объяснил, почему Путин проиграл войну за молодое поколение Украины

За 25 лет независимости Украины ничего не было сделано для того, чтобы Донбасс и Крым стали украинскими по сути, поэтому президенту РФ Владимиру Путину удалось их отторгнуть.

Об этом директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде"

"К сожалению, приходится констатировать, что за 25 лет независимости фактически ничего не делалось в этом направлении. Поэтому Путину удалось реализовать свои планы, опираясь на советскую идентичность жителей этих территорий. Проходящая сегодня декоммунизация — это способ остановить разрастание российской агрессии и вернуть временно оккупированные территории", — говорит историк.

"Мы должны проводить системную работу по развенчиванию советских мифов, восстановлению исторической правды о прошлом этих местностей. Под слоем советской пропаганды мы находим интересную историю, местных героев, которые должны стать основой украинской идентичности этих мест. Очевидно, что это произойдет не мгновенно, и, в первую очередь, мы должны обращать внимание на молодое поколение, войну за которое Путин проиграл на всей территории Украины", — подытожил Вятрович.

Напомним, ранее историк объяснил, почему оккупанты вернут татарские названия городам Крыма.

Читайте больше на "Главреде": "Володимир В'ятрович: декомунізація — засіб спинити російську агресію і повернути окуповані території".