На границе войска РФ приведены в полную боевую готовность, Генштаб принимает меры: карта зоны АТО

Страна агрессор — Российская Федерация продолжает нагнетать обстановку в Восточной Европе, прежде всего — на границе с Украиной. Такие акции свидетельствуют о недружественных намерениях РФ по отношению к нашей стране. Поэтому военное командование Украины принимает адекватные меры.

Об этом заявил на брифинге представитель администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его информации, в полную боевую готовность приведены войска Южного и Центрального военных округов, подразделения воздушно-десантных войск и транспортная авиация. Под видом военных учений на юге России и на территории Крымского полуострова задействовано 8500 человек, 900 единиц военной техники, 200 самолетов и вертолетов и 50 кораблей.

По оперативной информации, сегодня утром, в непосредственной близости от контролируемой Украины территории оккупанты развернули в боевые порядки РСЗО "Град" (нового образца на базе машины КамАЗ) и САУ. При этом россияне с целью прикрытия своего усиленного группировки развернули дымовую завесу.

По информации Лысенко, в зоне АТО противник продолжает нарушать режим тишины по всему фронту, кроме Луганского направления, где перемирие сохраняется.

На Донецком направлении в районе Горловского агломерации и Донецкого аэропорта боевики вели активные боевые действия в Зайцево, где на собственном дворе был ранен местный житель. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу г.. Дзержинск.

Также НЗФ провели несколько коротких минометных обстрелов — в Зайцево, Песках и севернее Красногоровки.

В отличие от предыдущей дней, НЗФ ведут огонь по нашим позициям равномерно — как в светлое, так и в темное время суток.

На Мариупольском направлении, противник активно нарушал режим тишины в Марьинке, где произошло 12 обстрелов НЗФ (в основном из гранатометов). В Красногоровке враг в течение 30 минут вел огонь одновременно из 82-мм миномета и зенитной установки ЗУ-23-2. Кроме этого, оккупанты эпизодически нарушали режим тишины восточнее Мариуполя сразу на нескольких участках фронта.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 2 - получили ранения.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы России вместе с пророссийскими боевиками на Донбассе проводят активную подготовку к агрессивным боевым действиям против Украины.

фото: pravda.ru