В Мюнхене стартовали переговоры глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу

В Мюнхене на уровне министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции начались переговоры в Нормандском формате с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Переговоры начались утром в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает УНИАН.

Переговоры проходят с участием министров иностранных дел Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Францию после отставки министра Лорана Фабиуса представляет политический директор Николя де Ривьер.

Перед началом переговоров Климкин подчеркнул, что Россия не выполняет взятые в рамках Минских договоренностей обязательства, о чем он также будет говорить в ходе переговоров.

Накануне переговоров, в пятницу в комментарии журналистам Климкин сообщил, что он планирует "сконцентрироваться на темах безопасности, обмена заложниками и каким образом согласовать избирательные модальности для свободных и честных выборов". "Но начну встречу не с Минска, при всей его важности, а с того, что происходило вчера в Крыму, обысков, арестов. Мы все любим хорошие годовщины, но, к сожалению, первая годовщина Минска не является хорошей годовщиной, поскольку с точки зрения выполнения Россией своих обязательств, я не вижу ни одного из них", — детализировал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, ранее Кравчук объяснил, почему не работают Минские соглашения: предложил новый формат.