В Мюнхене Климкин обвинил Россию: готовит наступление на Донбассе

Во время переговоров министров иностранных дел "нормандского формата" Украина официально проинформировала своих европейских партнеров об активизации действий Российской Федерации на Донбассе и о подготовке ею дальнейшего вооруженного наступления на Украину.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин после переговоров министров, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас проходят совместные учения российских военных (которые базируются на территории РФ) с одной стороны, российским военным, которые находятся на территории Донбасса, и наемников", — раскрыл Климкин суть переговоров.

"Я показал несколько фото того, как российское оружие поставляется за границу. Лавров на это никак не отреагировал, не комментируя это", — отметил он.

"Я предупредил и немецкую и французскую сторону, что учения, которые проходят сейчас, а также просто огромные поставки оружия, рост количества обстрелов, а также тенденция, что постоянно используется запрещенное вооружение, тяжелая артиллерия, тяжелые минометы — эта тенденция совершенно не прекращается. Поэтому я предупредил их, что эта тенденция ведет к совершенно сознательной дестабилизации", — рассказал министр.

"Мы видим, сколько боеприпасов сейчас пересекает границу и мы понимаем, что эти боеприпасы могут составить основу для дальнейшей наступательной операции", — подчеркнул Павел Климкин.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ призвал стороны "двигаться по политическому направлению, но практически не комментировал вопрос безопасности".

Кроме того, Украина подняла вопрос Крыма на четырехсторонних переговорах в "Нормандском формате", расширив таким образом спектр вопросов Нормандии. До сих пор Нормандские переговоры касались исключительно тематики Донбасса.

По его словам, украинская сторона выразила возмущение преследованием крымских татар российской оккупационной властью.

"Я рассказал коллегам, что на атмосферу сегодняшней встречи очень влияет то, что происходит сейчас в Крыму, постоянные обыски. Лавров сделал вид (что не услышал), на это не отреагировал", — заявил Климкин.

Он добавил, что переговоры в "Нормандском формате" по урегулированию ситуации в Украине, которые прошли в субботу в Мюнхене, стали подготовительными для проведения полноформатных переговоров, а поэтому не завершились конкретными результатами.

Климкин пояснил, что эти переговоры стали "подготовительными" из-за отсутствия действующего министра иностранных дел Франции (как известно, глава МИД Франция Лоран Фабиус на днях подал в отставку).

По словам украинского министра, следующие полноформатные переговоры состоятся в марте в Париже.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ совместно с боевиками на Донбассе готовят агрессию против Украины.