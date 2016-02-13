Порошенко напомнил Путину о российской агрессии в Крыму и на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту России Владимиру Путину и напомнил ему, что в Украине нет гражданской войны, а есть только агрессия России.

Об этом Порошенко заявил в ходе президентских дебатов во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает УНИАН.

"Это не гражданская война в Украине, это ваша агрессия, господин Путин, и это не гражданская война в Крыму — это ваши солдаты, которые оккупировали мою страну, и это не гражданская война в Сирии — это ваши самолеты, которые бомбят гражданское население в Сирии", —подчеркнул Порошенко.

Порошенко также заявил, что санкции против России будут действовать до возвращения Украине контроля над госграницей и вывода всех иностранных вооруженных сил с украинской территории.

"Санкции ЕС (против России — ред.) привязаны к ряду важных вещей: прежде всего — это возвращение контроля над украинско-российской границей. Через эту границу постоянно ежедневно российские войска, российское вооружение заезжало в мою страну. Если контроль не будет возвращен Украине — так будут санкции", — подчеркнул Порошенко.

"Во-вторых — это отвод всех иностранных вооруженных сил с украинской территории. У нас есть доказательства, и это не только десятки российских паспортов, которые я в прошлом году здесь демонстрировал, это большое количество доказательств: фотографии со спутников, беспилотных летательных аппаратов, это рассказы свидетелей-украинцев, проживающих на территории, которая сейчас является оккупированной, и десятки российских солдат, которых мы задержали и показали этому миру как доказательство агрессии", — добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко не согласился с тем, что следует ослабить санкции, чтобы начать диалог с Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что Европа должна быть единой с Украиной в этой ситуации и продолжать санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства.

"Я — президент страны в состоянии войны. Я вам дам один важный факт — можно управлять страной, только будучи оптимистом. Если вы пессимист, тогда проиграешь в войне и потеряешь страну. В такой ситуации я убедительно верю, что окно возможностей будет оставаться открытым для меня и для моего народа", — сказал он.

Порошенко выразил сомнение по поводу необходимости возобновления диалога международного сообщества с РФ, и Россия прекратит совершать агрессию.

Он напомнил, что когда мир закрыл глаза на войну в Грузии, это не остановило РФ в Крыму и на Донбассе, в Сирии.

"Еще звучат мнения, что санкции не работают, что санкции вредят Европе больше, чем России. Нет, санкции — это не наказание, санкции —это инструмент, чтобы Россия оставалась за столом переговоров, поскольку нет других инструментов", —сказал Порошенко.

Напомним, ранее премьер РФ Дмитрий Медведев назвал отношения Евросоюза и России испорчеными, а российское вторжение в Украину назвал "гражданской войной".