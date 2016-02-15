В "Народном фронте" напомнили Найему порядок отставки Кабмина

Парламентская фракция "Народного фронта" не будет голосовать за отставку действующего Кабмина. Любые фантазии на тему "отдельных позиций в НФ" являются безответственными инсинуациями и не имеют ничего общего с действительностью.

Так первый зампредседателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник прокомментировал заявление нардепа из фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, сделанное в воскресенье в эфире телеканала "112".

"Этот господин имеет полное конституционное право проголосовать за отставку нынешнего правительства вместе с "Оппозиционным блоком" и другими "наследниками" Партии регионов. Это его политический выбор и его оценка работы 10-ти министров, делегированных фракцией БПП в Кабинет министров", — подчеркнул Пинзеник.

"Как юрист должен напомнить депутату из БПП, что все должно быть сделано в соответствии с конституционной процедурой: сначала нужно собрать 150 голосов за внесение вопроса в повестку дня, затем набрать 226 голосов в сессионном зале. После совместного голосования вместе со своими новыми политическими союзниками из "Оппозиционного блока" вновьобразованная "ширка" получит полное конституционное право определить собственное видение состава и программы будущего правительства. Именно об этом я и говорил, поэтому не стоит заниматься манипуляциями", — объяснил и.о. председателя регламентного комитета ВР.

"Тогда Найем сможет выдвинуть и свою кандидатуру на премьер-министра или на другую должность в правительстве. Не исключено, что новая коалиция с экс-регионалами в своем составе поддержит его кандидатуру и выдвинет других" достойных" кандидатов. Но "Народный фронт" в таком случае даст свою оценку таким кадровым предложениям", — подчеркнул Пинзеник.

"Еще раз подчеркну: "Народный фронт" имеет консолидированную позицию. И никакие информационные провокации на это не повлияют. "Народный фронт" не будет голосовать за отставку действующего правительства и призывает других членов коалиции вспомнить 16 февраля о своих политических обязательствах", — резюмировал Пинзеник.