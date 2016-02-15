У Порошенко работу Яценюка признали неудовлетворительной: собирают подписи за отставку

Депутаты фракции БПП решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за отставку.

Об этом сообщил народный депутат от блока Петра Порошенко Сергей Лещенко после заседания фракции при участии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка, передает УНИАН.

"Было решение принято признать работу неудовлетворительной, решение фракции. Решено поручить депутатам взять подписные листы для сбора подписей", — сказал Лещенко и добавил, что фракция решила отдельно собирать подписи.

"И в случае, если будет поставлен вопрос, то будем голосовать за отставку", — добавил нардеп.

Напомним, ранее Яценюк назвал основные провалы Кабмина и рассказал, с чем пойдет отчитываться в Раду.