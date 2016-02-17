Активизация боевиков и российских войск на Донбассе: эксперты не исключают наступления

В ходе переговоров на уровне министров иностранных дел в "нормандском формате" в Мюнхене украинская сторона информировала европейский партнеров об активизации действий России на Донбассе и подготовке к вероятному дальнейшему наступлению на Украину.

"Сейчас проходят совместные учения российских военных (которые базируются на территории РФ) с одной стороны, российским военным, которые находятся на территории Донбасса, и наемников", — отметил глава украинского МИДа Павел Климкин. Он также показал несколько фото доказательств того, как за границу поставляется российское оружие.

"Я предупредил немецкую и французскую стороны, что учения, которые проходят сейчас, а также просто огромные поставки оружия, рост количества обстрелов, а также тенденция, что постоянно используется запрещенное вооружение, тяжелая артиллерия, тяжелые минометы — эта тенденция совершенно не прекращается. Поэтому я предупредил их, что эта тенденция ведет к совершенно сознательной дестабилизации", — рассказал Климкин.

С этими заявлениями министра перекликаются последние сообщения украинской разведки. К примеру, по данным разведки, РФ переправляет на Донбасс эшелоны с вооружением и наемниками, а также возле Донецка и Алчевска накапливаются танки, "Грады", тяжелое вооружение.

Эксперты рассказали "Главреду", о чем могут говорить такие подготовительные действия противника, какова вероятность наступления российских войск и боевиков, или же все это — лишь попытка держать в напряжении Украину и дестабилизировать ее.

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский:

Россия в своей военной доктрине расширение НАТО на восток рассматривает, как угрозу номер один. Украина официально заявляет, а также подписывается ряд документов об углублении нашего сотрудничества с НАТО, и наша стратегическая линия — это вступление в НАТО, которое сегодня поддерживается большей частью населения. Безусловно, Россия только на основании этого факта будет укреплять свое юго-западное направление.

Кроме того, влияют и события в Сирии, и усложнение отношений России и Турции, которые уже подошли к "красной линии". Россия, пытается добиться своего успеха — всячески поспособствовать победе Асада. Турция придерживается противоположной позиции, такими же будут и усилия. Потому российское руководство готовится и укрепляет свои военные силы и мощности на фоне взаимоотношений с Турцией. Об этом свидетельствует и наращивание войск, и изменение их дислокации, и накопление их в Крыму, и т.д. Это также стратегический вопрос, который требует принятия российской стороной соответствующих решений.

Также, оценивая углубление сотрудничества Украины и Турции, в случае конфликта Украина использует этот момент для освобождения своей территории — и Крыма, и Донбасса. Потому, я убежден, Россия в своих планах уже рассматривает Украину в качестве союзника Турция, потому укрепляет свое военное присутствие на границах с Украиной.

Вышеперечисленные пункты объясняют, почему Россия сейчас увеличивает свою активность на Донбассе и на границах.

Что касается ситуации на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, безусловно, какого-либо прогресс минских переговоров отсутствует в силу того, что Россия не заинтересована в реализации договоренностей, особенно в передаче контроля над границей. А украинская сторона и на мюнхенской конференции заявила, и заместитель министра 15 февраля об этом сказал — мы не уступим границу. Это дает основания активизировать давление на Россию путем провокаций, нападений, военного давления, обстрелов и т.д. Совершенно реально, что кремлевские марионетки будут всячески усложнять ситуацию на линии столкновения.

Что касается непосредственно вероятности наступления на Украину, то я думаю, что исключать такой вариант нельзя. Однако, по моим оценкам, это не будет первоочередным сценарием.

Военный эксперт, экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков:

Можно оценивать по-разному события, которые сейчас происходят на оккупированной территории, южном Донбассе, в Крыму и на границах, где возросла разноплановая активность российско-террористических группировок. Сегодня нет отдельно сепаратистов, террористов и российских войск — они все перемешались, организовали два корпуса и организовывают еще третий, так что это их общая деятельность.

Эту деятельность можно оценивать по-разному. Это может быть и подготовкой плацдарма для расширения агрессии в удобный момент в скором или более отдаленном будущем. Также это может быть продолжением стратегии истощения Украины, используя "тактику мелких порезов": постоянные обстрелы, провокации и т.д. Пока Украина недостаточно сильна, а Россия недостаточно слаба, чтобы радикально изменить ситуацию, скорее всего, будет и дальше применяться "тактика мелких порезов". А, кроме того, будут постоянно искаться возможности для того, чтобы подловить украинскую сторону на какой-то ошибке, воспользоваться ситуацией, когда будет усыплена наша бдительность, или, когда будут какие-то внутренние распри, — это все будет делаться с целью продвижения дальше. То ли это будет широкомасштабное наступление, то ли не очень — это сейчас можно оценивать весьма условно. Однако наверняка можно сказать, что постоянной целью будет ослабление центральной власти в Украине, коррумпирование политического процесса, дипломатическое давление для того, чтобы поставить под контроль все события в Украине, дезавуировать все политические и экономические намерения Украины, представить Украину как несостоятельное государство.

Постоянные военные провокации — это один из инструментов, который, если смотреть в системе, решает два комплекса целей: военно-политические и чисто военные цели. Военно-политические цели — это постоянное политическое давление на руководство Украины, чтобы все негативные последствия (убитые и раненные среди личного состава, а также местного населения) удерживали под постоянным информационным, психологическим, политическим давлением руководство государства, таким образом, провоцируя недоверие к нему и неверие в то, что оно способно что-то изменить. Это — во-первых.

Во-вторых, это дипломатическое давление на украинских партнеров, которые, наверняка, хотели бы как можно скорее закончить этот конфликт мирным путем. Но у России нет других инструментов давления, кроме военного давления и террористических действий не только в Украине, но во всем мире.

В-третьих, это информационное давление на само российское общество. Постоянно создается картинка якобы боевых действий, которую подают СМИ, при которой складывается впечатление, что именно украинская сторона постоянно нарушает перемирие и не соблюдает режим прекращения огня. А для это нужно провоцировать огонь в ответ, вот они периодически и обстреливают друг друга и т.д.

Также к военно-политическим факторам можно отнести не только постоянные провокации, скопление вооружения, но и попытки "ползучей оккупации" (как недавно было с Коминтерново). Вроде бы есть "серая зона", однако кремлевские марионетки не раз заявляли, что их задача минимум — это расширение границы так называемых ДНР и ЛНР до административных границ Донецкой и Луганской областей. И они постоянно ищут слабые места в обороне украинских войск (как в прошлом году было под Марьинкой), чтобы расширять свои плацдармы.

Также у них есть внутренняя военно-политическая цель (особенно у сепаратистов, боевиков) — постоянно напоминать своему руководстве о своей необходимости, постоянно подогревать ситуацию, чтобы о них не забывали, чтобы давали им деньги.

Однако есть и чисто военные аспекты. Например, им необходимо вести разведку нашей системы огня, характера фортификационных сооружений украинских войск, контролировать изменения, а для этого нужно провоцировать огонь в ответ, обстреливать, смотреть на реакцию. Это и есть разведка.

Также они периодически проводят ротацию на передовой. Когда приходит новое подразделение сепаратистов или террористов, его необходимо обстрелять, тогда они провоцируют огонь. Это им необходимо для боевой подготовки и пристрелки оружия.

Иногда они таким образом отвлекают наше внимание, чтобы в наш тыл пробрались диверсионно-разведывательные группы, создать прикрытие, чтобы работали снайперы. Так что огонь открывают и с целью прикрытия и отвлечения внимания. Да и просто иногда обострения ситуации инициируются ими для того, чтобы не расслаблялся и не засыпал личный состав, нужно поддерживать должный уровень готовности и дисциплины. Под видом этих обстрелов они могут торговать оружием и боеприпасами, списывая их на боевые затраты.

Постоянные вооруженные провокации, обстрелы, которые то затихают, то возобновляются, имеют разный характер. В том числе, это может быть и подготовкой к широкомасштабному наступлению. Но это только одна из целей, которая на данный момент выглядит второстепенной. Первоочередная цель — именно держать в напряжении и оказывать периодическое давление. Была встреча в Мюнхене и другие встрече, и почти все они сопровождались усилением провокаций на линии разграничения. Это как в анекдоте — создать проблему, а потом помогать ее решать. То есть усиливаются обстрелы, а на переговорах сепаратисты говорят, что если мы сделаем то-то и то-то, то они попытаются обеспечить прекращение обстрелов. Это такая себе торговля огнем и смертью, которая постоянно происходит со стороны противника.

Однако исключать возможность широкомасштабного наступления я бы не стал. Хотя лично я считаю, что боевые действия на линии разграничения, скорее всего, будут отвлекающими. Если речь будет идти о широкомасштабных действиях, то это, наверняка, будет комплексное применение разных сил: и десанта на побережье Азовского и Черного морей, авиации, высадки парашютных десантов в глубине, поскольку сухопутные войска Украина уже способна отбить, помешав российскому наступлению. Вероятнее всего, в таком случае они будут действовать комплексно, отвлекая наше внимание от линии разграничения, где это внимание всегда сосредоточено, используя при этом неожиданные действия вроде ударов авиации и ракетных войск, провокации со стороны Крыма и Приднестровья.

Военный эксперт, экс-заместитель начальника ГШ ВСУ, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко:

Заявление Климкина отражает состояние дел при ведении боевых действий на востоке Украины. Но следует глубже смотреть на происходящее, так как вся нынешняя активность связана с позицией России, причем на Ближнем Востоке, в Сирии, и решением в ближайшее время вопроса вокруг Алеппо. Россияне с союзниками достаточно эффективно применили там свои воздушные и наземные компоненты и благодаря этому далеко продвинулись. Американцы со своими союзниками, с другой стороны, действовали неэффективно медленно, и дело дошло до того, что войска Асада совместно с российскими готовы были фактически подавить оппозицию. Многих, конечно же, это не устраивало. Американцы действуют только силами спецопераций, а наземную компоненту будут представлять саудиты, вооруженные силы Эмиратов, Кувейта. Если бы россиянам было жестко сказано, что, если все будет продолжаться в том же духе, если будет взят город Алеппо, то турки проявят активность. Хотя американцы действия турок характеризуют, в первую очередь, как действия против курдов. Достаточно сложная ситуация.

Возвращаясь к Украине и учитывая вышесказанное, позиция россиян заключается в следующем — если не будет уступок на Ближнем Востоке по Сирии, то РФ как всегда проявит военное давление, в том числе она активизирует военные действия на Донбассе. Вот такая увязка. Сейчас Россией проводится комплекс военно-политических действий на Донбассе. В частности, идут поставки вооружений, боеприпасов, проведение мобилизации и проведение обучения пополненный подразделений сепаратистов. Это мы сейчас и наблюдаем.

Правда, противник это объясняет тем, что действует в ответ на то, что Украина якобы сосредоточила на Донбассе вооруженную группировку в 90 тысяч и до 500 единиц бронированной техники. Но в данной ситуации стороны, как всегда, будут говорить противоположные вещи. Украина, конечно, не заинтересована в таком развитии событий, но ВСУ готовятся к возможному сценарию активизации боев.

Надежда Майная